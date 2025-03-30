Смертная казнь убившим раввина гражданам Узбекистана

В соцсети X опубликована предполагаемая беседа одного из трех убийц со своей матерью, в которой он сообщил ей о вынесенном ему приговоре. После ареста все трое подозревались в совершении тяжких преступлений.

Раввин Цви Коган принимал активное участие в миссиях движения «Хабад» в ОАЭ. 28-летний гражданин Израиля и Молдовы пропал после посещения кошерного супермаркета в Дубае, которым он управлял. Спустя три дня, 24 ноября 2024 года, его тело было обнаружено в городе Аль-Айн вблизи границы с Оманом, примерно в 90 минутах езды от его дома в Абу-Даби. На теле были обнаружены следы насилия, в автомобиле - следы борьбы. Расследование, проведенное властями ОАЭ в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад, привело к аресту подозреваемых, которые были задержаны в Турции и экстрадированы в ОАЭ, где, по сообщениям, признались в совершении преступления. Убийцы, по данным расследования, действовали по заданию Ирана.