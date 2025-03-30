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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Для Трампа нашли «лазейку»

12:59 876

Президент США Дональд Трамп может находиться на своем посту до 2037 года, если использует одну из поправок к Конституции США как «лазейку», пишет британская The Daily Mail.

Газета утверждает, что администрация Белого дома рассматривает возможность использования 22-й конституционной поправки, принятой в 1951 году, согласно которой одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Однако в поправке не уточняется, что один и тот же человек не может занимать пост президента в третий или четвертый раз в случае отставки или смерти действующего главы американской администрации, отмечает издание.

Таким образом, по мнению газеты, следующим на пост президента может баллотироваться действующий вице-президент Джей Ди Вэнс, а Трамп, в свою очередь, занять его пост после того, как Вэнс сам подаст в отставку.

При этом, утверждает Daily Mail, Верховному суду США было бы сложно оспорить это решение с юридической точки зрения.

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