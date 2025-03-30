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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

В Турции объяснили, почему арестован шведский журналист

13:10 674

Арест в Турции шведского журналиста Кая Йоакима Медина не связан с его профессиональной деятельностью. Он заключен под стражу по обвинению в оскорблении президента республики и членстве в террористической организации. Об этом сообщил турецкий Центр по борьбе с дезинформацией.

«Шведский репортер из Dagens ETC, известный антитурецкими новостями и близостью к террористической организации Рабочей партии Курдистана, арестован по обвинению в членстве в вооруженной террористической организации и в оскорблении президента. Ордер на арест не имеет никакого отношения к его журналистской деятельности», - сказали в ведомстве.

Газета Sabah ранее сообщала, что шведский репортер был задержан в Стамбуле, куда приехал 27 марта для освещения акций протеста в связи с арестом Экрема Имамоглу. «Лицо, разыскиваемое за членство в вооруженной террористической организации и оскорбление президента, было задержано 27 марта по прибытии в аэропорт Стамбула и арестовано 28 марта», - говорилось в сообщении Центра.

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