Теперь туарегов россияне истребляют

Оппозиция Мали обвиняет бойцов российского «Африканского корпуса» в убийстве 19 мирных жителей, ехавших со свадьбы, и жестоком отношении к местному населению. Методы белых колонизаторов в Африке с веками не меняются, и нет разницы, кто именно выступает в их роли – «старые», вроде французов, или «новые», вроде России, которая сама себе присвоила статус «лидера антиколониального движения» всея Африки. И те, и другие бьют по мирному населению, «а чего их, нехристей, жалеть». Полагаясь на небеса, погибших отсортируют: невиновных от тех, кто сепаратисты, борющиеся за независимость туарегов от центральных властей Мали, или тех, кто является боевиками местных филиалов «Исламского государства» и «Аль-Каиды». «На земле» этим, по всей видимости, заниматься недосуг, а там, в вечности, времени более чем достаточно.

Хунте, захватившей власть в Мали, категорически не нравилось то, что французы заигрывали с племенами туарегов и даже допускали возможность их автономии. Именно это и послужило главной причиной разрыва новых властей Мали с Парижем, а совсем не «борьба с колониальным наследием». Нужно сразу сказать, что политика Франции в отношении туарегов была результатом не их «политкорректности», а элементарным здравым смыслом: туареги в Северной Африке мало чем отличаются от пуштунских племен Пакистана и Афганистана, а также белуджей тех же государств плюс Иран – совершенно антигосударственные элементы, в принципе не собирающиеся признавать такую, с их точки зрения, «нелепость», как государственные границы. Перемещаются между Алжиром, Мали и Нигером – и никто им не указ. Как пишут этнографы, в доколониальную эпоху они вольготно чувствовали себя по всей Сахаре, кочуя с места на место и наводя ужас на оседлых земледельцев. Это был самый воинственный народ пустыни, чье боевое мастерство стало легендой. Неслучайно купцы доверяли туарегам сопровождать караваны с золотом через всю Сахару.

Лишь безумец мог решиться напасть на конвой под охраной грозных синих людей. Была и еще одна причина: дело в том, что этому народу запрещено прикасаться к золоту. Согласно поверьям, оно несет лишь одни несчастья, болезни и зло. Поэтому и по сей день туареги делают все свои украшения из серебра. Когда в Африку пришли европейцы, они после долгих войн смогли покорить туарегов и принудить их к оседлости. Смогли покорить, но не сломать. Весь XX век эти «вольные люди Сахары» поднимали восстания за свою независимость, вынуждая французов, главных колонистов запада Африки, постоянно держать в песчаных гарнизонах уйму солдат. Фильм «Легионер» с Жан-Клодом Ван Даммом – он как раз про войну с туарегами, и там прекрасно показан накал ожесточенности между племенами и теми, кто хочет подчинить их себе. Что интересно, «Исламское государство» и «Аль-Каида» так и не смогли завоевать значительные симпатии в их среде. Они хотели сделать из туарегов инструмент для завоевания Северной Африки, но туареги сумели сделать так, что сами эти организации и их эмиссары стали их инструментом. Туареги – не воинствующие и упертые исламисты. Если кто-то дает им оружие и деньги, они сдержанно поблагодарят, но ни в коем случае не будут воевать за «торжество таухида». Ваши проблемы – вы и разбирайтесь. Для туарегов сложные вопросы внешнего мира – это не их проблемы.