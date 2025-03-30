Гарвардский университет уволил турецкого профессора

Как сообщают турецкие СМИ, Центр, возглавляемый профессором турецкого происхождения, в последнее время подвергся критике за «антисемитизм».

Гарвардский университет отстранил от занимаемых должностей директора Центра ближневосточных исследований (CMES) профессора Джемала Кафадара и его помощницу Рози Бшир.

В заявлении декана факультета социальных наук Дэвида М. Катлера не было указано точной причины отстранения Кафадара.

В последнее время CMES подвергся критике из-за программ, касающихся Израиля и Палестины. Утверждалось, что эти программы якобы антисемитские и что израильская точка зрения недостаточно представлена.

Хотя Кафадар и Бшир отстранены от своих позиций в университете, отмечается, что оба продолжат свою преподавательскую деятельность в Гарварде.

Представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик в своем заявлении резко осудил решение руководства Гарвардского университета в отношении Центра ближневосточных исследований. «Квалификация научной работы в Центре ближневосточных исследований как антисемитской — это открытая атака на научное мышление», — заявил Челик.

По его словам, критика политики премьер-министра Израиля Нетаньяху и его окружения теперь автоматически объявляется антисемитизмом. Отстранение Кафадара и его заместителя от своих должностей Челик назвал новым проявлением агрессии со стороны тех, кто пытается «сионизировать научную мысль во всем мире».