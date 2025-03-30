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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов 

по просьбе Шахбаза Шарифа
Отдел информации
13:53 426

Во время недавнего визита в Баку премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил Азербайджан профинансировать строительство двух автомагистралей в стране общей стоимостью 1,8 миллиарда долларов. В ответ на эту просьбу азербайджанская сторона предложила предоставить Пакистану 1 миллиард долларов наличного кредита. Данный вопрос в настоящее время обсуждается в Исламабаде.

По данным пакистанской газеты The Express Tribune, во время визита Шарифа в Азербайджан были проведены переговоры о финансировании строительства автомагистралей Суккур - Хайдарабад (стоимостью 1,2 миллиарда долларов) и Хайдарабад - Карачи (стоимостью 600 миллионов долларов).

Шахбаз Шариф просит Азербайджан профинансировать строительство двух автомагистралей в Пакистане общей стоимостью 1,8 млрд долларов

Представители Национального управления автомобильных дорог Пакистана сообщили, что правительство Азербайджана предложило два варианта финансирования этих проектов.

По первому варианту Государственный нефтяной фонд Азербайджана размещает срочный денежный депозит в Государственном банке Пакистана, после чего федеральное правительство сможет предоставить эти средства в кредит Национальному управлению автомобильных дорог для строительства магистралей.

Второй вариант предусматривает, что Азербайджан совместно с Исламским банком развития напрямую профинансирует строительство автомагистрали Суккур - Хайдарабад, которая является недостающим звеном национальной магистрали Юг - Север.

Газета отмечает, что ранее Азербайджан заявлял о намерении инвестировать в Пакистан 2 миллиарда долларов, однако пакистанские власти не смогли предоставить подтвержденные проекты для этих инвестиций.

Сообщается, что недавно правительство Пакистана привлекло американскую консалтинговую фирму AT Kearney для подготовки технико-экономического обоснования строительства автомагистрали Суккур - Хайдарабад. Компания подготовила отчет, предполагающий реализацию проекта в пяти этапах.

Помимо автомагистрали Суккур - Хайдарабад, Пакистан также предложил Азербайджану профинансировать строительство новой автомагистрали М-9 Хайдарабад - Карачи по другому маршруту, который отличается от существующего. Ориентировочная стоимость этой дороги составляет 600 миллионов долларов без учета стоимости земли.

Проект Суккур - Хайдарабад разделен на пять секций. Азербайджан выразил готовность профинансировать три его секции

Издание также сообщает, что четыре страны — Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт — уже разместили в совокупности 12,7 миллиарда долларов наличными на депозитах в Центральном банке Пакистана для поддержки валютных резервов страны. Исламабад выплачивает проценты по этим депозитам, которые ежегодно продлеваются из-за невозможности вернуть долги.

Источники отмечают, что среди пакистанских ведомств нет единого мнения относительно предложения Азербайджана. На этой неделе вице-премьер Пакистана Исхак Дар провел очередной раунд межведомственных встреч по инвестиционным проектам с Азербайджаном. Согласно заявлению его офиса, Дар поручил окончательно согласовать предложения по инвестициям в инфраструктуру, нефтяную промышленность, торговлю и IT-сектор до 3 апреля.

Источники также сообщили, что Министерство финансов Пакистана не поддерживает идею получения 1 миллиарда долларов в виде наличного депозита для финансирования дорожного проекта, поскольку его обслуживание потребует бюджетных затрат. По мнению ведомства, Национальному управлению автомобильных дорог следует напрямую занять средства у Азербайджана, а не направлять их через денежный депозит.

Согласно технико-экономическому обоснованию, подготовленному AT Kearney, проект Суккур - Хайдарабад разделен на пять секций. Исламский банк развития готов профинансировать две из них, однако окончательное решение пока не принято. Азербайджан, в свою очередь, выразил готовность профинансировать оставшиеся три секции в рамках предложенного второго варианта.

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