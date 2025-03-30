Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов 

Во время недавнего визита в Баку премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил Азербайджан профинансировать строительство двух автомагистралей в стране общей стоимостью 1,8 миллиарда долларов. В ответ на эту просьбу азербайджанская сторона предложила предоставить Пакистану 1 миллиард долларов наличного кредита. Данный вопрос в настоящее время обсуждается в Исламабаде. По данным пакистанской газеты The Express Tribune, во время визита Шарифа в Азербайджан были проведены переговоры о финансировании строительства автомагистралей Суккур - Хайдарабад (стоимостью 1,2 миллиарда долларов) и Хайдарабад - Карачи (стоимостью 600 миллионов долларов).

Представители Национального управления автомобильных дорог Пакистана сообщили, что правительство Азербайджана предложило два варианта финансирования этих проектов. По первому варианту Государственный нефтяной фонд Азербайджана размещает срочный денежный депозит в Государственном банке Пакистана, после чего федеральное правительство сможет предоставить эти средства в кредит Национальному управлению автомобильных дорог для строительства магистралей. Второй вариант предусматривает, что Азербайджан совместно с Исламским банком развития напрямую профинансирует строительство автомагистрали Суккур - Хайдарабад, которая является недостающим звеном национальной магистрали Юг - Север. Газета отмечает, что ранее Азербайджан заявлял о намерении инвестировать в Пакистан 2 миллиарда долларов, однако пакистанские власти не смогли предоставить подтвержденные проекты для этих инвестиций. Сообщается, что недавно правительство Пакистана привлекло американскую консалтинговую фирму AT Kearney для подготовки технико-экономического обоснования строительства автомагистрали Суккур - Хайдарабад. Компания подготовила отчет, предполагающий реализацию проекта в пяти этапах. Помимо автомагистрали Суккур - Хайдарабад, Пакистан также предложил Азербайджану профинансировать строительство новой автомагистрали М-9 Хайдарабад - Карачи по другому маршруту, который отличается от существующего. Ориентировочная стоимость этой дороги составляет 600 миллионов долларов без учета стоимости земли.