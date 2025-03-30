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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Новость дня
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу

14:16 1756

Председатель оппозиционной Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель встретился с родными арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Трабзоне, сообщают турецкие СМИ.

Озель совершил праздничную молитву вместе с отцом Имамоглу, Хасаном Имамоглу, и его сыновьями Мехметом Селимом и Семихом в селе Джевизли.

Хасан Имамоглу не смог сдержать своих слез, заявив, что впервые проводит праздник вдали от сына и что его сын «не заслуживает» тех обвинений, что выдвинули против него.

Когда Хасана Имамоглу спросили о его визите к Экрему Имамоглу в Силиври, тот отметил «высокий моральный дух» сына.

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