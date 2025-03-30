Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу

Озель совершил праздничную молитву вместе с отцом Имамоглу, Хасаном Имамоглу, и его сыновьями Мехметом Селимом и Семихом в селе Джевизли.

Хасан Имамоглу не смог сдержать своих слез, заявив, что впервые проводит праздник вдали от сына и что его сын «не заслуживает» тех обвинений, что выдвинули против него.

Когда Хасана Имамоглу спросили о его визите к Экрему Имамоглу в Силиври, тот отметил «высокий моральный дух» сына.