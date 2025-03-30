США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения

Как отмечается в материале, затопление «Москвы» стало демонстрацией украинского мастерства. Но, как указывают авторы, этот эпизод также отразил несогласованность между Украиной и США в первые недели полномасштабной войны.

В США разозлились, когда украинские войска потопили крейсер «Москва» без предупреждения, и одновременно удивились, что у Украины были ракеты для этого. Об этом сообщает The New York Times.

The New York Times пишет, что через два месяца после начала полномасштабной войны украинские генералы поехали в Висбаден в Германии, где договорились с американскими военными о партнерстве в сфере разведки, стратегии, планирования и технологий. Примерно за две недели до того американские и украинские военно-морские офицеры находились на плановом звонке, когда на радарных экранах появилось извещение о потоплении российского крейсера «Москва». Такой шаг Украины вызвал гнев среди американских чиновников, поскольку украинские военные не предупредили о планировании операции.

Также в США были удивлены, что в Украине были ракеты для поражения крейсера. Кроме того, такой ход вызвал панику среди американцев, поскольку тогдашняя администрация Джо Байдена не собиралась разрешать Украине атаковать такой мощный символ российской власти.

В апреле 2022 года ВСУ потопили российский крейсер «Москва», который был флагманом Черноморского флота РФ. Это считается одной из главных побед Украины с начала полномасштабной войны. Крейсер был атакован ракетами «Нептун» украинского производства. Корабль сначала был подбит, там возник пожар. Россиянам не удалось спасти «Москву».