Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

Израильский журналист и генеральный директор Дипломатического центра Дона Гарсии Рэйчел Авраам в статье, опубликованной в Israel National News, пытается разобраться в причинах кратковременной остановки спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа в Баку в рамках его визита в Москву. По ее мнению, наиболее логичной версией является обсуждение идеи трехстороннего стратегического партнерства между США, Азербайджаном и Израилем.

«Подробности этого важного визита до сих пор были опубликованы только азербайджанской стороной, тогда как США хранили молчание. Американская секретность заставила граждан Азербайджана задуматься о том, какие темы обсуждались во время визита и какие политические вопросы были затронуты», — пишет израильский журналист. Авраам отмечает, что остановка Уиткоффа в Баку на обратном пути из Москвы совпала с заявлением министерств иностранных дел Азербайджана и Армении о завершении работы над текстом мирного соглашения. Это вызвало вопросы в Азербайджане: был ли визит связан с продвижением переговоров по нормализации отношений между Баку и Ереваном? По мнению Авраам, телефонный звонок советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву с призывом как можно скорее подписать мирное соглашение укрепил данную версию. Однако точная цель визита Уиткоффа остается неясной, особенно учитывая, что он занимается вопросами Ближнего Востока в администрации Трампа.

«Многие в Азербайджане предполагали, что визит на самом деле был направлен на укрепление формирующегося трехстороннего альянса между США, Израилем и Азербайджаном. Всего за несколько дней до прибытия Уиткоффа в Баку появились сообщения о растущем союзе между тремя странами, о желании Израиля официально включить Азербайджан в «Авраамовы соглашения» и о призывах раввинов отменить поправку 907, ограничивающую оказание военной помощи США Азербайджану из-за конфликта с Арменией. Если бы цель визита Уиткоффа действительно заключалась в укреплении этого союза, это было бы отличной новостью для всех сторонников Запада на Ближнем Востоке», — пишет автор. Израильский журналист отмечает, что благодаря своим геостратегическим преимуществам Азербайджан стал одной из ключевых стран региона. Она подчеркивает, что, несмотря на преимущественно шиитское население, страна не находится под влиянием Ирана и выстроила крепкие отношения с Израилем. При этом, находясь по соседству с Россией, Баку сохраняет независимость в решении внешнеполитических вопросов. «Это особенно заметно в том, как Азербайджан действовал в связи с крушением пассажирского самолета в декабре. Если бы Баку находился под контролем Москвы, он не выступил бы с такими громкими обвинениями в адрес России», — пишет Авраам.

По ее мнению, приверженность Азербайджана Западу и Израилю — это не просто риторика. Страна давно признала Государство Израиль и открыла там посольство, что уже было неожиданно, учитывая исторический контекст Азербайджана и его соседей. Более того, его партнерство с США и ЕС в энергетической сфере также подтверждает прозападный вектор внешней политики. «Учитывая все вышеизложенное, становится понятно, почему Азербайджан сегодня рассматривается как идеальный региональный посредник. Это мусульманская страна со сложными отношениями с Россией и Ираном, но при этом она поддерживает связи с обоими государствами. С другой стороны, Баку выстроил прочные отношения с Западом, Израилем и США. Поэтому логично предположить, что Азербайджан может сыграть роль посредника не только между Россией и Америкой, но и между Ираном и Израилем», — считает автор. В статье отмечается, что включение Азербайджана в западный лагерь могло бы способствовать стабильности в регионе, «однако такая стратегия не является идеальной». «Во-первых, это действительно укрепило бы военный потенциал и независимость Азербайджана как государства, которое не поддается давлению соседей, в частности России. Однако в то же время Баку воздержался бы от подписания мирного соглашения с Арменией, оставив эти вопросы на усмотрение Москвы, что еще больше усилило бы роль России как посредника в региональных конфликтах.