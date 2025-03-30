Украину не устраивает новый проект соглашения с Америкой

В Киеве опасаются, что сделка может осложнить европейскую интеграцию, поскольку, согласно нынешним условиям, Вашингтон получит монопольное право на участие во всех крупных инфраструктурных проектах и прибыль совместного инвестиционного фонда, а также доступ к стратегическим ресурсам Украины, что может привести к отстранению Евросоюза от сотрудничества. Кроме того, Украина обеспокоена тем, что сделка может потребовать возмещения всей военной и экономической поддержки США, предоставленной с начала войны.

Украинские чиновники, как пишет Bloomberg, 28 марта провели видеозвонок со своими американскими коллегами, включая экспертов по правовым вопросам, чтобы получить разъяснения по поводу проекта соглашения. Американские представители не стали сразу возражать в ответ на высказанные Киевом опасения, особенно по поводу потенциального конфликта соглашения с целями членства Украины в ЕС. Это говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений, считает источник Bloomberg.

Накануне источники ряда украинских СМИ сообщили, что в правительстве считают новый проект «шагом назад» по сравнению с ранее достигнутым рамочным соглашением. По их мнению, текущая редакция сделки во многом напоминает самую первую версию, уже отвергнутую Зеленским. В частности, в ней есть пункт о компенсации военной помощи, согласно которому Украина должна выплатить Вашингтону не менее $100 млрд за поставленное оружие, причем эта сумма будет увеличиваться на 4% в случае затягивания с погашением «долга». Также в документе все еще отсутствуют какие-либо гарантии безопасности.

Сделка о полезных ископаемых, обсуждавшаяся сторонами с начала 2025 года, должна была быть подписана еще в конце февраля — предполагалось, что это произойдет во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако после публичной перепалки с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом перед журналистами Зеленский досрочно покинул Белый дом. 19 марта Трамп и Зеленский впервые лично поговорили по телефону после перепалки в Белом доме. 24 марта Трамп сообщил, что договорился с Украиной по поводу сделки, и она «скоро» будет подписана.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк, а затем Bloomberg и Financial Times опубликовали предварительные условия сделки. Из проекта документа следовало, что новая сделка будет включать нефть и газ по всей территории страны, соглашение будет действовать бессрочно, а изменения в него могут быть внесены только с согласия американской стороны.