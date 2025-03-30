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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Новая провокация Армении

Минобороны Азербайджана заявляет...
15:30 1319

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вечером 29 марта и утром 30 марта Вооруженные силы Армении с позиций в направлении населенного пункта Герензур трижды пытались осуществить разведывательные полеты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями азербайджанской армии, расположенными напротив.

Оборонное ведомство отмечает, что благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии провокационные попытки Армении были пресечены.

В то же время подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении Горисского, Басаркечарского и Чамбаракского районов несколько раз с перерывами обстреливали позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия.

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