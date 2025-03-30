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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Новость дня
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Трамп срочно ищет нового постпреда США в ООН

15:54 272

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял непростое решение отозвать кандидатуру бывшего председателя республиканской конференции Палаты представителей Элиз Стефаник с поста постоянного представителя США в ООН.

По словам главы Белого дома, такое решение принято из-за опасений республиканцев потерять хрупкое большинство в Палате представителей на фоне довыборов во Флориде. 

Дональд Трамп и Элиз Стефаник

«Мы должны быть едины, чтобы выполнить нашу миссию… Я попросил Элиз, как одного из моих самых больших союзников, остаться в Конгрессе… Есть и другие, которые могут хорошо работать в Организации Объединенных Наций», — написал президент в соцсети Truth Social. Заявления Трампа приводит «Коммерсантъ».

«…Я не хотел бы рисковать. У нас небольшой перевес (в Палате представителей). Мы не хотим рисковать. Мы не хотим экспериментировать», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Стефаник до января занимала пост председателя республиканской конференции в Палате представителей США — четвертый по значимости в партийной иерархии.

Решение снять кандидатуру Стефаник было принято на фоне роста обеспокоенности республиканцев в контексте довыборов в нижнюю палату американского парламента во Флориде на грядущей неделе.

По данным Politico, Белый дом спешно выбирает ей замену. Согласно источнику, участвующему в обсуждениях, главными претендентами на данный момент являются Дэвид Фридман, посол США в Израиле в первый срок Дональда Трампа, а также Элли Коханим — бывший спецпосланник по борьбе с антисемитизмом тоже в первый президентский срок Трампа. Третий кандидат — сенатор-республиканец Билл Хагерти из Теннесси, который был послом в Японии. Еще один кандидат — Морган Ортэгус, сейчас занимается Ближним Востоком в администрации США.

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