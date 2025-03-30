В Армении выборы: похитили кандидата в Совет старейшин

В Армении в общинах Гюмри и Паракар 30 марта проходят внеочередные выборы в советы старейшин. По данным ЦИК страны, число избирателей в Гюмри составляет 111 236, в Паракар – 20 967.

Армянские СМИ пишут, что с одного из участков в Гюмри похитили одного из кандидатов в члены Совета старейшин от блока «Наш город» Анаит Халатян.

«По словам свидетелей, с ней была еще одна женщина. На данный момент никакой информацией мы не располагаем. Обращаемся в правоохранительные органы», - говорится в сообщении блока.