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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

В Армении выборы: похитили кандидата в Совет старейшин

16:12 871

В Армении в общинах Гюмри и Паракар 30 марта проходят внеочередные выборы в советы старейшин. По данным ЦИК страны, число избирателей в Гюмри составляет 111 236, в Паракар – 20 967.

Армянские СМИ пишут, что с одного из участков в Гюмри похитили одного из кандидатов в члены Совета старейшин от блока «Наш город» Анаит Халатян.

«По словам свидетелей, с ней была еще одна женщина. На данный момент никакой информацией мы не располагаем. Обращаемся в правоохранительные органы», - говорится в сообщении блока.

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