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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Иран отказал Трампу

16:18 1721

Власти Ирана в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказали в прямых переговорах, но заявили, что по-прежнему сохраняется возможность продолжать диалог через посредников.

Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Несмотря на то, что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, указано, что путь непрямых остается открытым», - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

В письме подчеркивается, что Иран никогда не уклонялся от переговоров, только невыполненные обещания привели к проблемам в этом вопросе, которые должны быть решены для восстановления доверия между странами, при этом судьбу переговоров «определит поведение американцев».

27 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран направил официальный ответ на письмо Трампа в адрес верховного лидера исламской республики Али Хаменеи, воспользовавшись посредническими услугами Омана. По словам министра, ответ содержит в себе два документа. В первом излагаются взгляды Тегерана на текущую ситуацию в мире, во втором полностью прокомментированы тезисы, содержавшиеся в письме Трампа.

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