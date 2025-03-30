Нетаньяху назвал свои ультимативные условия

Власти Израиля готовы обсуждать окончание боевых действий в секторе Газа при условии, что палестинская группировка ХАМАС сложит оружие, руководство покинет сектор, заявил в воскресенье глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

«ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет позволено выехать за границу. Мы обеспечим безопасность сектора Газа и будем содействовать выполнению плана президента США Дональда Трампа, который, в частности, предусматривает возможность добровольной иммиграции жителей Газы для того, чтобы обустроить на этой территории туристический кластер», - приводит агентство EFE слова Нетаньяху.

«Существует такой план. Мы ничего не скрываем, мы готовы обсудить его в любой момент», - сказал Нетаньяху.

Пока же, отметил он, израильская армия будет усиливать давление на сектор Газа: «Военное давление оказывает воздействие, оно подавляет военные возможности и руководство ХАМАС и создает условия для освобождения израильских заложников, находящихся в Газе».