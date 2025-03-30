USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Новость дня
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Нетаньяху назвал свои ультимативные условия

16:25 822

Власти Израиля готовы обсуждать окончание боевых действий в секторе Газа при условии, что палестинская группировка ХАМАС сложит оружие, руководство покинет сектор, заявил в воскресенье глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

«ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет позволено выехать за границу. Мы обеспечим безопасность сектора Газа и будем содействовать выполнению плана президента США Дональда Трампа, который, в частности, предусматривает возможность добровольной иммиграции жителей Газы для того, чтобы обустроить на этой территории туристический кластер», - приводит агентство EFE слова Нетаньяху.

«Существует такой план. Мы ничего не скрываем, мы готовы обсудить его в любой момент», - сказал Нетаньяху.

Пока же, отметил он, израильская армия будет усиливать давление на сектор Газа: «Военное давление оказывает воздействие, оно подавляет военные возможности и руководство ХАМАС и создает условия для освобождения израильских заложников, находящихся в Газе».

Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
17:10 868
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
16:59 768
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
16:43 1969
Иран отказал Трампу
Иран отказал Трампу
16:18 1722
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy обновлено 16:47
16:47 2123
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку Что пишет израильский журналист?
15:06 4482
Трамп и Путин поделят Старый Свет?
Трамп и Путин поделят Старый Свет? на вопросы haqqin.az отвечает экс-министр и экс-депутат Ирландии Дэнис Ноутен; все еще актуально
02:46 5251
Теперь туарегов россияне истребляют
Теперь туарегов россияне истребляют горячая тема
13:12 4724
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
14:39 3655
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
14:16 2656
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов 
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов  по просьбе Шахбаза Шарифа
13:53 4345

ЭТО ВАЖНО

Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
17:10 868
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
16:59 768
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
16:43 1969
Иран отказал Трампу
Иран отказал Трампу
16:18 1722
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy обновлено 16:47
16:47 2123
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку Что пишет израильский журналист?
15:06 4482
Трамп и Путин поделят Старый Свет?
Трамп и Путин поделят Старый Свет? на вопросы haqqin.az отвечает экс-министр и экс-депутат Ирландии Дэнис Ноутен; все еще актуально
02:46 5251
Теперь туарегов россияне истребляют
Теперь туарегов россияне истребляют горячая тема
13:12 4724
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
14:39 3655
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
14:16 2656
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов 
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов  по просьбе Шахбаза Шарифа
13:53 4345
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться