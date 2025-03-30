Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ

Издание отмечает, что еще в марте 2024 года США узнали о намерении украинской разведки провести наземную операцию на юго-западе России. Сразу после этого представитель ЦРУ в Киеве предупредил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, что в случае пересечения российской границы ВСУ не смогут применять американское оружие и разведданные.

В начале августа 2024 года состоялась ротация американских руководителей: 9 августа миссию в немецком Висбадене завершал генерал Антонио Агуто, на следующий день ушел с должности представитель ЦРУ в Киеве. Именно тогда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил украинские войска в Курскую область. Журналисты NYT отметили, что ВСУ использовали оружие, которое ранее США предоставили для защиты Харькова, а не для наступления на российскую территорию. Такие действия со стороны Украины подорвали доверие США. «Это был не почти шантаж. Это был настоящий шантаж», - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Но, несмотря на это, США продолжили помогать Украине, в том числе с HIMARS и данными разведки. По словам одного из собеседников издания, остановка этой помощи могла бы «привести к катастрофе» для ВСУ.