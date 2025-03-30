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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Трампу «все равно»

16:51 1194

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «все равно», что иностранные автопроизводители в стране повысят потребительские цены в ответ на 25-процентные тарифы, которые он планирует ввести 2 апреля в отношении импортируемых машин.

В интервью с Трампом, которое телеканал NBC News опубликовал на своем сайте в воскресенье, 30 марта, глава Белого дома заявил, что «никогда не говорил» автоконцернам не идти на этот шаг. «Меня не волнует, поднимут ли они цены, потому что люди начнут покупать американские автомобили», - заявил Трамп. «Надеюсь, что они поднимут цены, потому что, если они это сделают, люди начнут покупать автомобили американского производства», - продолжил он, повторив «мне все равно» еще два раза.

Bloomberg уточняет, что на долю импортных легковых авто и легких грузовиков приходится около половины из примерно 16 млн автомобилей, проданных в США в прошлом году.

К 3 мая тарифы будут распространены на запчасти - двигатели, трансмиссии и электросистемы. Ожидается, что цены вырастут на несколько тысяч долларов.

Крупнейшими автопроизводителями в США являются концерны General Motors, Ford и Stellantis, на их долю суммарно приходится около половины выпускаемых в стране автомобилей. Однако Соединенные Штаты импортируют значительную часть двигателей и других автокомпонентов. Почти 60 процентов деталей для автомобилей, собираемых в стране, поступают из-за рубежа. Критики предупреждают, что действия президента США могут привести к рецессии в стране и росту потребительских цен.

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