Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
30 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, Шахбаз Шариф поздравил главу государства и азербайджанский народ со священным праздником Рамазан, передал наилучшие пожелания.
Выразив признательность за поздравления, Ильхам Алиев, в свою очередь, поздравил Мухаммада Шахбаза Шарифа и пакистанский народ с праздником, пожелал братскому Пакистану процветания и изобилия.
Премьер-министр Пакистана с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Азербайджан в этом году и обсуждения, проведенные с Ильхамом Алиевым, отметил, что, согласно поручениям, данным в рамках визита, соответствующие государственные структуры продолжают деятельность, направленную на развитие двустороннего сотрудничества.
В ходе телефонного разговора президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной и других сферах.