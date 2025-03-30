Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом

Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, Шахбаз Шариф поздравил главу государства и азербайджанский народ со священным праздником Рамазан, передал наилучшие пожелания.

Выразив признательность за поздравления, Ильхам Алиев, в свою очередь, поздравил Мухаммада Шахбаза Шарифа и пакистанский народ с праздником, пожелал братскому Пакистану процветания и изобилия.

Премьер-министр Пакистана с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Азербайджан в этом году и обсуждения, проведенные с Ильхамом Алиевым, отметил, что, согласно поручениям, данным в рамках визита, соответствующие государственные структуры продолжают деятельность, направленную на развитие двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной и других сферах.