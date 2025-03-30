USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Новость дня
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом

16:59 770

30 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, Шахбаз Шариф поздравил главу государства и азербайджанский народ со священным праздником Рамазан, передал наилучшие пожелания.

Выразив признательность за поздравления, Ильхам Алиев, в свою очередь, поздравил Мухаммада Шахбаза Шарифа и пакистанский народ с праздником, пожелал братскому Пакистану процветания и изобилия.

Премьер-министр Пакистана с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Азербайджан в этом году и обсуждения, проведенные с Ильхамом Алиевым, отметил, что, согласно поручениям, данным в рамках визита, соответствующие государственные структуры продолжают деятельность, направленную на развитие двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной и других сферах.

Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
17:10 869
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
16:59 771
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
16:43 1976
Иран отказал Трампу
Иран отказал Трампу
16:18 1725
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy обновлено 16:47
16:47 2123
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку Что пишет израильский журналист?
15:06 4488
Трамп и Путин поделят Старый Свет?
Трамп и Путин поделят Старый Свет? на вопросы haqqin.az отвечает экс-министр и экс-депутат Ирландии Дэнис Ноутен; все еще актуально
02:46 5251
Теперь туарегов россияне истребляют
Теперь туарегов россияне истребляют горячая тема
13:12 4730
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
14:39 3656
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
14:16 2657
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов 
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов  по просьбе Шахбаза Шарифа
13:53 4348

ЭТО ВАЖНО

Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
17:10 869
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
16:59 771
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
16:43 1976
Иран отказал Трампу
Иран отказал Трампу
16:18 1725
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy обновлено 16:47
16:47 2123
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку Что пишет израильский журналист?
15:06 4488
Трамп и Путин поделят Старый Свет?
Трамп и Путин поделят Старый Свет? на вопросы haqqin.az отвечает экс-министр и экс-депутат Ирландии Дэнис Ноутен; все еще актуально
02:46 5251
Теперь туарегов россияне истребляют
Теперь туарегов россияне истребляют горячая тема
13:12 4730
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
14:39 3656
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
14:16 2657
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов 
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов  по просьбе Шахбаза Шарифа
13:53 4348
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться