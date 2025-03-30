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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну

17:10 870

Украина предоставляет всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится, ожидает реакции от США, Европы и всех союзников на этот «террор» против украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В течение недели под ударом было большинство регионов Украины. 1310 российских управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство – «шахеды», еще девять ракет различных типов, включая баллистику. Значительную часть удалось сбить нашим воинам ПВО, мобильным огневым группам, всем задействованным для защиты неба подразделениям», - цитирует «Интерфакс-Украина» президента Зеленского.

Президент Украины напомнил, что вчерашний (29 марта) российский удар по Харькову унес жизни двух человек, около 30 получили ранения. «Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей», - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил всех лидеров и государства, которые продолжают поддержку Украины.

Россия не комментировала удар по Харькову. Минобороны России утверждает в своей воскресной сводке, что российской авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по «объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах».

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