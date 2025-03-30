USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Новость дня
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Нетаньяху не страшен ордер МУС

17:27 379

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Венгрию в среду вечером и останется там с визитом до утра воскресенья, сообщило издание Times of Israel, ссылаясь на обнародованное расписание Нетаньяху.

Нетаньяху встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в ноябре отклонил решение Международного уголовного суда об аресте израильского премьер-министра за «военные преступления» в Газе. Орбан пригласил Нетаньяху посетить Венгрию, заявив, что гарантирует, что ордер на арест израильского премьера, выданный МУС, не будет выполнен.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в последнее время МУС превратился в «предвзятый политический инструмент» и дискредитировал всю международную судебную систему.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, главной причиной которого стал ордер на арест топ-чиновников Израиля, в частности Нетаньяху.

Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
17:10 874
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
16:59 772
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
16:43 1981
Иран отказал Трампу
Иран отказал Трампу
16:18 1726
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy обновлено 16:47
16:47 2123
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку Что пишет израильский журналист?
15:06 4494
Трамп и Путин поделят Старый Свет?
Трамп и Путин поделят Старый Свет? на вопросы haqqin.az отвечает экс-министр и экс-депутат Ирландии Дэнис Ноутен; все еще актуально
02:46 5252
Теперь туарегов россияне истребляют
Теперь туарегов россияне истребляют горячая тема
13:12 4734
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
14:39 3659
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
14:16 2657
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов 
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов  по просьбе Шахбаза Шарифа
13:53 4348

ЭТО ВАЖНО

Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
Зеленский обвиняет: Россия затягивает войну
17:10 874
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
Телефонный разговор между Алиевым и Шарифом
16:59 772
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
Американцы раскрыли детали Курской операции ВСУ
16:43 1981
Иран отказал Трампу
Иран отказал Трампу
16:18 1726
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy
Третье золото Азербайджана на AGF Trophy обновлено 16:47
16:47 2123
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку Что пишет израильский журналист?
15:06 4494
Трамп и Путин поделят Старый Свет?
Трамп и Путин поделят Старый Свет? на вопросы haqqin.az отвечает экс-министр и экс-депутат Ирландии Дэнис Ноутен; все еще актуально
02:46 5252
Теперь туарегов россияне истребляют
Теперь туарегов россияне истребляют горячая тема
13:12 4734
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
США разозлились, когда ВСУ потопили «Москву» без предупреждения
14:39 3659
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
Отец о «высоком моральном духе» Имамоглу
14:16 2657
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов 
Азербайджан предложил Пакистану один миллиард долларов  по просьбе Шахбаза Шарифа
13:53 4348
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться