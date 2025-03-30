Нетаньяху не страшен ордер МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит в Венгрию в среду вечером и останется там с визитом до утра воскресенья, сообщило издание Times of Israel, ссылаясь на обнародованное расписание Нетаньяху.

Нетаньяху встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в ноябре отклонил решение Международного уголовного суда об аресте израильского премьер-министра за «военные преступления» в Газе. Орбан пригласил Нетаньяху посетить Венгрию, заявив, что гарантирует, что ордер на арест израильского премьера, выданный МУС, не будет выполнен.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в последнее время МУС превратился в «предвзятый политический инструмент» и дискредитировал всю международную судебную систему.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, главной причиной которого стал ордер на арест топ-чиновников Израиля, в частности Нетаньяху.