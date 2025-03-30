Али Асадов и Джевдет Йылмаз обменялись поздравительными письмами

«В Азербайджане вас знают как надежного друга и политического деятеля, который не жалеет усилий для развития братских отношений между нашими странами. С большим удовлетворением отмечаю, что межгосударственные отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на прочном фундаменте, прошли значительный путь развития и в последние годы, благодаря решительным усилиям глав наших государств, достигли наивысшего уровня стратегического партнерства и союзничества. Хотел бы вновь подчеркнуть свою готовность продолжать совместные усилия по дальнейшему укреплению наших дружеских и братских связей, а также расширению взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в поздравительном письме премьер-министра Азербайджана.

Али Асадов также поздравил Джевдета Йылмаза с праздником Рамазан, пожелав ему и братскому народу Турции здоровья, счастья, мира.

В то же время Джевдет Йылмаз направил письмо Али Асадову по случаю праздника Рамазан.

«Уважаемый премьер-министр, дорогой брат, хочу поблагодарить вас за искреннее поздравительное письмо по случаю моего дня рождения. Наши взаимные интенсивные визиты и контакты на высоком уровне отражают дух исключительных братских отношений между нашими странами и нашего развивающегося день ото дня сотрудничества.

Недавний визит президента Ильхама Алиева в Турцию и открытие в рамках этого визита газопровода Игдыр - Нахчыван является одним из ярких примеров этого. Мы рады продолжать наше сотрудничество и сохранять солидарность с родным Азербайджаном во всех сферах как на двусторонней основе, так и многосторонних платформах и в региональных механизмах. Шушинская декларация, поднявшая наши отношения с уровня стратегического партнерства до уровня союзничества, стала новым символом нашего братства, которое мы развиваем по принципу «Одна нация - два государства». Хочу еще раз отметить, что мы готовы оказать всяческую поддержку в деле восстановления освобожденных от оккупации территорий… Пользуясь случаем, искренне поздравляю вас и вашу семью с благословенным праздником Рамазан и желаю вам и братскому азербайджанскому народу здоровья, мира и благополучия», - говорится в письме вице-президента Турции.