Трамп «зол» на Путина и пригрозил России санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил усилить давление на Москву, если Кремль будет тормозить мирные переговоры. Такое заявление американский лидер сделал в интервью NBC News.

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия - а это может быть и не так, - но если я буду считать, что в этом виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России», - сказал Трамп.

Глава Белого дома объяснил, что новые тарифы будут означать то, что компании, которые будут покупать российскую нефть, не смогут вести бизнес в США.

«На всю нефть будет введен тариф в размере 25%, от 25 до 50 пунктов», - добавил Трамп.

Также президент США заверил, что Путин знает о том, что его злят подобные действия российского лидера. Тем не менее Трамп подчеркнул, что сохраняет «очень хорошие отношения» с президентом РФ. «Мой гнев быстро рассеется... если он поступит правильно», - сказал Трамп.

Президент США также заявил, что был «очень зол» и «разъярен», когда президент России раскритиковал доверие к руководству президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что эти комментарии «не попали в нужное место».

Кроме того, американский лидер поделился с журналистами, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе.