Агент ЦРУ: Ищите коды ядерных ракет в «Старбаксе»

Гигантский скандал, который уже назвали Signalgate, стал не только политическим цунами, который накрыл Вашингтон, но и вызвал серьезные трещины в команде Дональда Трампа. И главным членом этой команды, допустившим участие в сверхзакрытом чате журналиста, представляющего либеральную прессу, стал советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Именно он, как выяснилось, по ошибке пригласил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга участвовать в обсуждении предстоящей военной акции против йеменских хуситов. И вот с конца прошлой недели в американской столице ходят упорные слухи, что Трамп намерен его уволить. Якобы это ему предложил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Трамп, имеющий репутацию лидера, который принимает решения, ни с кем особенно не советуясь, в этот раз дал слабину. «Должен ли я уволить его?» - этот вопрос, если верить инсайдерам, он регулярно задавал своим советникам в течение всей недели. В среду он провел совещание с Вэнсом, главой аппарата Сьюзи Уайлз, директором по кадрам Белого дома Серхио Гором и своим представителем по Ближнему Востоку (а также по совместительству и по России) Стивом Уиткоффом. Обсуждался главный вопрос: что делать с Уолтцем? Похоже, ближайшее окружение президента посоветовало ему не суетиться. Чтобы в стране не подумали, будто он принимает решение под давлением политических противников в Конгрессе, требующих увольнения Уолтца, а также прессы. Тем более что у всех на памяти лихорадочная перетряска команды по национальной безопасности в самом начале первого срока Трампа. Тогда его первый советник Майкл Флинн был уволен, не проработав и месяца. И сейчас быстрое увольнение Уолтца говорило бы о повторении хаоса в Белом доме. Трамп в интервью NBC News заявил, что не собирается никого увольнять из своей команды по национальной безопасности, а скандал с мессенджером Signal назвал «фейком» и «охотой на ведьм».

Однако трещина не исчезла. У Трампа и до этого были некоторые опасения по поводу надежности Уолтца. После скандала с Signal кто-то выложил в сети Х видео с участием нынешнего советника в мероприятии, организованном в 2016 году небезызвестными ультраконсервативными миллиардерами, братьями Кох. И там он, глядя в камеру, обвинил Трампа в уклонении от принятия всеобщей воинской повинности и сказал: «Остановить Трампа сейчас!» А сейчас негодование Трампа вызвало то, что в телефоне Уолтца хранился номер Голдберга. Советник отрицает, что знаком с журналистом. Однако журналисты раскопали фото со встречи во французском посольстве в Вашингтоне в 2021 году, на котором Уолтц стоит рядом с Голдбергом и они о чем-то беседуют. Хорошо осведомленные вашингтонские политологи уверяют, что советник по национальной безопасности все же будет уволен - не сейчас, попозже. Если этого не произойдет, раскол между ним и вице-президентом Вэнсом будет углубляться. Проблема в том, что они придерживаются различных точек зрения в отношении необходимости проведения того, что в Америке называется «международным вмешательством». Как явствует транскрипт, опубликованный главредом The Atlantic, Вэнс не был убежден в необходимости наносить удар по хуситам так быстро и без необходимой подготовки. А уже после скандала, выступая на одном из сборочных заводов в Мичигане, он сказал о продолжающихся ракетных ударах по хуситам: «Я думаю, что мы совершаем ошибку». Вэнс объяснил это тем, что йеменские хуситы больше нападают на суда европейских стран, чем на американские, вот Европе и надо бить по ним. Концепция сомнительная, поскольку, как сообщалось, в ответ на обстрелы их территории йеменцы пытались нанести ракетные удары по авианосцам США.

Как бы то ни было, Вэнс больше отражает позицию президента, чем его советник по национальной безопасности. Так, Уолтц ратует за мощный удар по Ирану, в то время как Трамп этого не хочет и предпочитает «сделку с Тегераном». В этом его поддерживает вице-президент. Однако расхождения имеются и между двумя первыми лицами страны. Трамп в очередной раз объявил, что Гренландия «на 100 процентов будет американской» и при этом может быть использована военная сила. А в это время Вэнс, который посетил на прошлой неделе Гренландию с рекогносцировкой, убеждал тамошнее население, что речь идет не об аннексии острова силой, а о создании более надежного альянса безопасности их страны с США. И это, совершенно очевидно, идет вразрез с позицией его босса. Пока трещины в команде не сильно угрожают самому Трампу. Однако если эти тенденции в группе не самых крепких профессионалов будут нарастать, эта команда станет возом со щукой, лебедем и раком.

Единственным из тех, кто участвовал в скандальном чате, но вышел сухим из воды, стал министр обороны Пит Хегсет. И это несмотря на то, что он отправил в коммерческий мессенджер секретные тестовые сообщения своим коллегам с планами военных операций по хуситам, которые привел Джеффри Голдберг. А вскоре после разоблачений The Atlantic газета Wall Street Journal сообщила, что Хегсет приглашал свою супругу Дженнифер на закрытые встречи с зарубежными военными. Одна из них состоялась 6 марта с британским министром обороны Джоном Хили и главой оборонного ведомства страны адмиралом Энтони Радакиным. Встреча прошла на следующий день после того, как США обрубили Украине всю разведывательную информацию, и с британцами обсуждалась целесообразность этой меры, а также перспективы дальнейшего военного сотрудничества с Киевом.