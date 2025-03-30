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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Агент ЦРУ: Ищите коды ядерных ракет в «Старбаксе»

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
19:02 1420

Гигантский скандал, который уже назвали Signalgate, стал не только политическим цунами, который накрыл Вашингтон, но и вызвал серьезные трещины в команде Дональда Трампа. И главным членом этой команды, допустившим участие в сверхзакрытом чате журналиста, представляющего либеральную прессу, стал советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Именно он, как выяснилось, по ошибке пригласил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга участвовать в обсуждении предстоящей военной акции против йеменских хуситов. И вот с конца прошлой недели в американской столице ходят упорные слухи, что Трамп намерен его уволить. Якобы это ему предложил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вэнс якобы предлагал Трампу уволить «провинившегося» Уолтца, но ближайшее окружение президента советует ему не суетиться

Трамп, имеющий репутацию лидера, который принимает решения, ни с кем особенно не советуясь, в этот раз дал слабину. «Должен ли я уволить его?» - этот вопрос, если верить инсайдерам, он регулярно задавал своим советникам в течение всей недели. В среду он провел совещание с Вэнсом, главой аппарата Сьюзи Уайлз, директором по кадрам Белого дома Серхио Гором и своим представителем по Ближнему Востоку (а также по совместительству и по России) Стивом Уиткоффом. Обсуждался главный вопрос: что делать с Уолтцем?

Похоже, ближайшее окружение президента посоветовало ему не суетиться. Чтобы в стране не подумали, будто он принимает решение под давлением политических противников в Конгрессе, требующих увольнения Уолтца, а также прессы.

Тем более что у всех на памяти лихорадочная перетряска команды по национальной безопасности в самом начале первого срока Трампа. Тогда его первый советник Майкл Флинн был уволен, не проработав и месяца. И сейчас быстрое увольнение Уолтца говорило бы о повторении хаоса в Белом доме. Трамп в интервью NBC News заявил, что не собирается никого увольнять из своей команды по национальной безопасности, а скандал с мессенджером Signal назвал «фейком» и «охотой на ведьм».

Быстрое увольнение Уолтца может напомнить окружающим ситуацию с советником Трампа Майклом Флинном во время первого президентского срока, который был уволен, не проработав и месяца

Однако трещина не исчезла. У Трампа и до этого были некоторые опасения по поводу надежности Уолтца. После скандала с Signal кто-то выложил в сети Х видео с участием нынешнего советника в мероприятии, организованном в 2016 году небезызвестными ультраконсервативными миллиардерами, братьями Кох. И там он, глядя в камеру, обвинил Трампа в уклонении от принятия всеобщей воинской повинности и сказал: «Остановить Трампа сейчас!»

А сейчас негодование Трампа вызвало то, что в телефоне Уолтца хранился номер Голдберга. Советник отрицает, что знаком с журналистом. Однако журналисты раскопали фото со встречи во французском посольстве в Вашингтоне в 2021 году, на котором Уолтц стоит рядом с Голдбергом и они о чем-то беседуют.

Хорошо осведомленные вашингтонские политологи уверяют, что советник по национальной безопасности все же будет уволен - не сейчас, попозже. Если этого не произойдет, раскол между ним и вице-президентом Вэнсом будет углубляться. Проблема в том, что они придерживаются различных точек зрения в отношении необходимости проведения того, что в Америке называется «международным вмешательством». Как явствует транскрипт, опубликованный главредом The Atlantic, Вэнс не был убежден в необходимости наносить удар по хуситам так быстро и без необходимой подготовки. А уже после скандала, выступая на одном из сборочных заводов в Мичигане, он сказал о продолжающихся ракетных ударах по хуситам: «Я думаю, что мы совершаем ошибку». Вэнс объяснил это тем, что йеменские хуситы больше нападают на суда европейских стран, чем на американские, вот Европе и надо бить по ним. Концепция сомнительная, поскольку, как сообщалось, в ответ на обстрелы их территории йеменцы пытались нанести ракетные удары по авианосцам США.

Между Трампом и Вэнсом назревает раскол

Как бы то ни было, Вэнс больше отражает позицию президента, чем его советник по национальной безопасности. Так, Уолтц ратует за мощный удар по Ирану, в то время как Трамп этого не хочет и предпочитает «сделку с Тегераном». В этом его поддерживает вице-президент.

Однако расхождения имеются и между двумя первыми лицами страны. Трамп в очередной раз объявил, что Гренландия «на 100 процентов будет американской» и при этом может быть использована военная сила. А в это время Вэнс, который посетил на прошлой неделе Гренландию с рекогносцировкой, убеждал тамошнее население, что речь идет не об аннексии острова силой, а о создании более надежного альянса безопасности их страны с США. И это, совершенно очевидно, идет вразрез с позицией его босса.

Пока трещины в команде не сильно угрожают самому Трампу. Однако если эти тенденции в группе не самых крепких профессионалов будут нарастать, эта команда станет возом со щукой, лебедем и раком.

После «Сигналгейта» стало известно, что Хегсет приглашал свою супругу Дженнифер на закрытые встречи с зарубежными военными

Единственным из тех, кто участвовал в скандальном чате, но вышел сухим из воды, стал министр обороны Пит Хегсет. И это несмотря на то, что он отправил в коммерческий мессенджер секретные тестовые сообщения своим коллегам с планами военных операций по хуситам, которые привел Джеффри Голдберг.

А вскоре после разоблачений The Atlantic газета Wall Street Journal сообщила, что Хегсет приглашал свою супругу Дженнифер на закрытые встречи с зарубежными военными. Одна из них состоялась 6 марта с британским министром обороны Джоном Хили и главой оборонного ведомства страны адмиралом Энтони Радакиным. Встреча прошла на следующий день после того, как США обрубили Украине всю разведывательную информацию, и с британцами обсуждалась целесообразность этой меры, а также перспективы дальнейшего военного сотрудничества с Киевом.

Бывший агент ЦРУ считает, что если так дело пойдет и дальше, то «скоро коды для ядерных ракет можно будет находить и в «Старбаксе»

Дженнифер Хегсет, в прошлом продюсер Fox, участвовала и во встрече в феврале в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Там обсуждались инициативы Ukraine Defense Contact Group, состоящей из представителей 50 государств по производству и выделению оружия Украине. Разумеется, обе встречи были закрытыми, не предназначенными для посторонних глаз и ушей. Но главу Пентагона это не слишком обеспокоило, ему, наверно, не хочется расставаться с супругой ни на минуту.

Разумные европейцы просто шокированы манерами ключевых членов администрации Трампа так вести дела. В конечном итоге под угрозой оказывается и их безопасность.

Как написал на условиях анонимности один из бывших сотрудников ЦРУ, если так дело пойдет и дальше, то «скоро коды для ядерных ракет можно будет находить и в «Старбаксе».

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