«Начнутся невиданные бомбардировки»: Трамп пригрозил и Ирану

Иран ждут невиданные бомбардировки, если Тегеран не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если они [Тегеран] не заключат сделку... то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели», - приводит телеканал NBC News слова американского лидера.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что иранские власти в ответном письме Трампу отказали в прямых переговорах о своей ядерной программе, однако заявили о готовности продолжать диалог по данному вопросу через посредников.

23 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты действий, направленных против ядерных разработок Ирана. Позже Трамп выразил мнение, что остановить разработку Тегераном ядерного оружия можно либо «с помощью бомб», либо путем подписания соглашения.