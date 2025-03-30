Зеленского на второй срок

По данным издания, Зеленский на прошлой неделе поручил команде готовить выборы после прекращения огня. Предположительно, первое подтверждение может появиться 5 мая - крайний срок голосования парламента по продлению военного положения, которое завершается 9 мая. В The Economist уверены, что его отмена откроет путь к выборам.

В Украине сейчас ведется серьезная подготовка к тому, чтобы Владимир Зеленский смог баллотироваться на второй президентский срок, пишет The Economist со ссылкой на источники в правительстве.

После перепалки между Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме результаты нового опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу The Economist, показали, что украинский лидер пользуется подавляющей поддержкой. Более семи из десяти украинцев теперь одобряют работу Зеленского, а восемь из десяти по-прежнему считают его законным президентом страны и отвергают идею выборов во время военного положения. Более того, согласно опросу, Зеленский выиграл бы выборы, если бы они проводились сегодня, а бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный занял бы второе место с большим отрывом.

По словам собеседников, на прошлой неделе украинский президент созвал совещание, чтобы поручить своей команде организацию выборов после полного прекращения огня. Источники разошлись во мнениях по поводу сроков начала выборов, но большинство согласны с тем, что Зеленский нацелился на лето. Закон требует не менее 60 дней для проведения кампании, поэтому самое раннее, когда могут пройти выборы — начало июля. Однако некоторые источники утверждают, что кампания должна будет продлиться три месяца: именно столько времени необходимо для восстановления списков избирателей.

По мнению одного из чиновников, Зеленский попытается застать соперников врасплох, проведя выборы в июле, и рассчитывает, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без сопротивления.

На прошлой неделе посланник президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах Москвы и Вашингтона по поводу Украины, в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Киев согласился провести выборы.