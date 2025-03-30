Европа может отправить в Украину авиацию и флот

В Европе сместили фокус внимания в сторону развертывания воздушных и морских сил после достижения перемирия в Украине из-за ограничений, связанных с отправкой наземных войск, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на двух дипломатов.

По данным газеты, в ближайшие недели европейские страны планируют направить в страну специальную группу, чтобы определить, сколько военнослужащих потребуется для переброски туда и где их следует разместить. Они также обсудят усиление украинской армии для удержания будущей линии фронта.

«Военные планировщики из десятков стран выступают с предложениями о содействии во всем — от логистики и командования до развертывания сил на суше, в воздухе и на море», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как отмечает издание, усилия Великобритании и Франции по отправке миротворцев в Украину столкнулись с нежеланием других европейских стран размещать там войска без гарантий поддержки со стороны США. Недавний саммит «коалиции желающих» не привел к публичным обязательствам со стороны других европейских стран из-за сомнений в том, что Соединенные Штаты заинтересованы в поддержке таких сил.

Контроль за прекращением огня, по словам чиновников, будет осуществляться с помощью спутникового наблюдения, миротворцев ООН или других наблюдателей, включая страны, которые Россия считает «нейтральными».