Новым премьером Сербии может стать американский бизнесмен

Сербские СМИ пишут, что кабинет министров может возглавить американский бизнесмен сербского происхождения. По замыслу властей, это должно не только укрепить связи с США, но и сбить накал продолжающихся уже пять месяцев в Сербии массовых протестов.

В понедельник, 31 марта, президент Сербии Александар Вучич начнет консультации о новом премьере и новом правительстве страны, которое должно быть утверждено в ближайшие три недели.

Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку в конце января, объяснив свое решение ответственностью за трагедию в Нови-Саде, где 1 ноября в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. С тех пор по всей Сербии проходят массовые протесты с требованием политической и уголовной ответственности виновных в случившемся. Но фактически протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают Александар Вучич и пропрезидентская Сербская прогрессивная партия. 19 марта парламент утвердил отставку Милоша Вучевича и теперь в течение месяца должен избрать нового премьера, говорится в публикации «Коммерсанта».

На минувшей неделе Вучич сообщил, что «есть три-четыре кандидата на пост будущего главы правительства», при этом он не назвал ни одного имени. По данным информированного белградского издания Danas, все трое потенциальных кандидатов в премьеры — американские бизнесмены сербского происхождения.

Главным кандидатом на пост нового премьера Сербии называют проживающего в Чикаго и имеющего двойное (американское и сербское) гражданство Деско Никитовича, президента американской компании East Point Metals Ltd, владеющей крупнейшим на Балканах предприятием по производству медного проката в сербском Севойно. Вторым претендентом считается один из ведущих экономистов Всемирного банка Бранко Миланович. А третьим — Иван Трифунович, занимавший на протяжении последних лет руководящие посты в ряде ведущих фармкомпаний США.

Пока вопрос о новом премьере Сербии решается, президент США Дональд Трамп назначил новым американским послом в Сербии Марка Брновича, который с 2015 по 2023 год занимал пост госпрокурора Аризоны и считается активным сторонником нынешнего президента США.