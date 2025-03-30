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Планы Трампа: $6 трлн от импортных пошлин

19:56 112

Американские власти рассчитывают ежегодно получать по $600 млрд в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере $6 триллионов, рассказал в интервью Fox News советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.

Советник Трампа добавил, что США только за счет пошлин на импорт автомобилей планируют получить около $100 млрд.

Наварро надеется, что администрация президента США рассчитывает на то, что Конгресс примет законопроект, который предоставит налоговые льготы и льготное кредитование покупателям американских автомобилей.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты вскоре введут пошлины на импорт в страну фармацевтической продукции.

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