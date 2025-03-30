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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Три стратегии Путина в переговорах с Трампом

по мнению Марка Галеотти
20:23 991

Стратегия президента РФ Владимира Путина, поощряющего планы президента США Трампа в отношении Гренландии или «подспудное согласие на свободный доступ к недрам Украины», и его конечная цель становятся все более очевидными. Так считает обозреватель Sunday Times Марк Галеотти.

По его мнению, Путин предлагает президенту США возможность не только видеть себя в роли величайшего специалиста по заключению сделок, но и использовать статус Америки, чтобы переделать мир по своему усмотрению.

«На прошлой неделе Путин назвал желание Трампа приобрести Гренландию «серьезным» и имеющим «глубокие исторические корни», хотя «это не имеет к нам никакого отношения», — пишет Галеотти. — Этими словами Путин одновременно поощрил эксцентричные амбиции Трампа и дал понять, что Москва останется в стороне, если президент будет действовать в соответствии с ними».

Президент России также поощряет очевидное видение Трампом себя в качестве главы корпорации USAInc, рассматривающего геополитику лишь как средство национального обогащения. Путин поддерживает американское соглашение по ресурсам с Украиной, которое обозреватель называет «не иначе как колониальным». И хотя перспектива возвращения американских нефтегазовых компаний в Россию пока кажется маловероятной, она обсуждается, как и возможная передача газопровода «Северный поток» под контроль США. Цель, возможно, состоит в том, чтобы дать понять Трампу, что американскому бизнесу в России будут предоставлены особые условия.

Переговорная стратегия Путина строится по трем направлениям, каждое из которых играет на личных особенностях Трампа, считает Галеотти.

Во-первых, Москва сигнализирует о готовности продолжать мирный процесс, инициированный американским президентом, но требует уступок на каждом этапе.

Во-вторых, Путин играет на неприязни Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому и их общей убежденности в том, что к Украине следует относиться не как к суверенной, а как к подвластной стране, активы которой должны быть поделены между ними.

Третье направление — использование недоверия Трампа к ЕС.

По мнению Галеотти, на нынешнем этапе у Путина может и не быть твердого представления о том, когда и как закончится война, но его это как тактика вполне устраивает. Если его условия примут — хорошо, если сделка сорвется, ответственность за это удастся переложить на Европу, а разозленный на нее Трамп будет полезен Путину почти так же, как и удачная сделка по Украине, заключает обозреватель Sunday Times.

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