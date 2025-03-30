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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

Трампу предложили дату прекращения огня в Украине

20:30 1283

Президент Финляндии Александер Стубб предложил американскому лидеру Дональду Трампу обозначить 20 апреля в качестве возможной даты для прекращения огня в Украине.

«20 апреля было бы хорошим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий», - приводит слова Стубба Reuters. Финский лидер отметил, что предложил именно эту дату, поскольку в этот день будет отмечаться Пасха, и потому что к этому времени срок пребывания Трампа на посту президента США составит три месяца.

Стубб также призвал создать «сильный механизм санкций» на случай, если договориться о прекращении огня не получится или РФ нарушит его условия.

В субботу президент Финляндии встретился с Трампом во Флориде, где они обсудили двусторонние отношения в ходе совместной игры в гольф.

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