Команду Рашада Садыхова уже не остановить, а «Сабаил» уже не спасти?

«Зиря» в родных стенах крупно обыграла «Шамахы» - 3:0. Рафаэль Уциг на 53-й минуте открыл счет. Еще один бразилец Руан Ренато на 71-й минуте забил второй гол. Ну а третий мяч на счету гвинейца Салифу Сума, отличившегося на 3-й добавленной минуте.

«Зиря» продолжает отрываться от ближайшего преследователя - «Араз-Нахчывана» - и укрепляется на второй ступени, которая может дать путевку в Лигу Европы. Команда Рашада Садыхова опережает нахчыванцев уже на 7 очков. Конечно, за оставшиеся восемь туров теоретически отыграть это отставание вполне реально, но на деле сделать это будет очень непросто. В чемпионате «Зиря» не проигрывает с 10 февраля, тогда как «Араз-Нахчыван» в последний раз выигрывал в Премьер-лиге 26 января.

«Зиря» и по игре сегодня однозначно вторая команда страны после «Карабаха». Набравшись большого опыта в прошлогодней еврокубковой кампании, где клуб остановился в шаге от групповой стадии Лиги конференций, «Зиря» сегодня самый достойный претендент на выступление в Лиге Европы.

Напомним, что в Лиге Европы Азербайджан должен представить обладатель Кубка страны. А если трофей выиграет чемпион, то есть «Карабах» (в чемпионстве агдамцев сомневаться не приходится), то место во втором по значимости евротурнире получит вторая команда чемпионата. В Кубке страны, наряду с «Карабахом», продолжают выступление «Араз-Нахчыван», «Сабах» и «Нефтчи».

Также сегодня состоялся важный матч в борьбе за выживание в Премьер-лиге. «Кяпяз» в приютившем гянджинцев Товузе сыграл вничью с «Сабаилом» - 1:1. Таджик Шервони Мабатшоев на 41-й минуте вывел номинальных хозяев вперед. Украинец Дмитрий Литвин восстановил равновесие на 68-й минуте.