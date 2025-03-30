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Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться
Новость дня
Стамбул на ногах: оппозиция не намерена останавливаться

«Дело Имамоглу»: Эрдоган обещает добраться до «щупалец спрута»

20:55 1409

Следствие, которое занимается расследованием дела арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, обязательно доберется до «щупалец спрута» преступной структуры, которые «простираются» до муниципалитетов, контролируемых оппозицией.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в обращении к представителям правящей Партии справедливости и развития (ПСР) по случаю праздника Рамазан.

«События последних 10 дней и уличный терроризм есть не что иное, как попытка скрыть ограбления. По мере того, как расследование будет продвигаться и углубляться, несомненно, будет установлено, куда добираются щупальца преступной организации, охватившей, словно спрут, муниципалитеты», - говорится в видеообращении Эрдогана, которое распространила его администрация.

В Турции с 19 марта проходят акции протеста в поддержку обвиненного в коррупции и связях с террористами и арестованного по решению суда мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На них, по данным МВД, задержаны не менее 1,8 тыс. человек, 260 арестованы. 30 марта оппозиционная Республиканская народная партия (РНП), которую представляет Имамоглу, начала кампанию сбора подписей за его освобождение и проведение досрочных президентских выборов. Президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, оппозиция настаивает на досрочных выборах. 23 марта РНП провела праймериз по определению кандидата в президенты. Кандидатуру Имамоглу поддержали более 14,8 млн человек.

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