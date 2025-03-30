Трамп советуется с президентом Финляндии: можно ли доверять Путину?

Об этом Стубб рассказал на пресс-конференции в Лондоне в воскресенье, его цитирует финский вещатель Yle.

Во время семичасовой встречи президентов Финляндии и США Александра Стубба и Дональда Трампа, которая прошла во Флориде в субботу, 29 марта, глава Белого дома интересовался у финского коллеги, можно ли доверять президенту РФ Владимиру Путину.

Президент Финляндии заявил, что встреча с президентом США была полезной, они обсудили две темы – двусторонние отношения между Финляндией и США, а также войну России против Украины. Стубб рассказал, что передал Трампу решительную поддержку Финляндией и Европой Украины в войне против России.

По словам Стубба, Трамп спросил его, можно ли доверять Путину. «Я ответил, что нет», – сказал финский президент.

Стубб уверяет, что после его общения с Дональдом Трампом «отношения между Финляндией и США, безусловно, сделали еще один шаг вперед». Президент Финляндии также сообщил, что США разрабатывают санкции против России, если она откажется прекратить огонь в Украине или нарушит режим тишины.