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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

«Все боятся стать следующей Колумбией»: американские ученые перебираются в Канаду

22:05 1320

Профессор философии Йельского университета Джейсон Стэнли покидает элитный американский вуз и уезжает из США. Известный историк Тимоти Снайдер и его жена Марси Шор, специализирующаяся на изучении фашизма, объявили об аналогичном решении после выборов президента США в ноябре 2024 года. Все трое с осени 2025 года будут преподавать в Школе международных отношений и государственной политики имени Питера Мунка в Университете Торонто.

Джейсон Стэнли рассказал об этом в интервью газете Zeit Online. По его словам, он подал заявление об увольнении после того, как Колумбийский университет принял решение пересмотреть регламент проведения протестов, правила безопасности и работу факультета изучения Ближнего Востока, выполняя требования администрации Дональда Трампа. Это было сделано на фоне отзыва у учебного заведения 400 млн долларов госфинансирования.

Джейсон Стэнли

«Не было никаких законных оснований лишать университет финансирования. Это было чистое издевательство. А что делает Колумбия? Она подчиняются всему, что от нее требуют», - заявил Стэнли.

«Все в США сейчас хотят только одного - выжить. Газеты, университеты, юридические фирмы - все думают только о себе. Мы должны держаться вместе. Когда на Колумбию была совершена атака, Йель и другие университеты должны были проявить солидарность. Этого не произошло, - сказал Стэнли. - Все боятся стать следующей Колумбией».

Говоря о причинах эмиграции в Канаду, он пояснил, что не боится и готов, если бы пришлось, сесть в тюрьму за свои убеждения. «Хочу, чтобы мои дети могли сказать потом: «Мой отец не прогнулся», - добавил ученый, выразив надежду, что его уход станет сигналом.

В начале марта 2025 года администрация Дональда Трампа отозвала 400 млн долларов помощи Колумбийскому университету, обвинив его руководство в том, что оно не смогло побороть антисемитизм и защитить студентов-евреев во время протестов студентов в поддержку палестинцев и против Израиля. В качестве предварительного условия для восстановления финансирования федеральные чиновники США потребовали от вуза немедленно провести реформы академической политики и мер безопасности. Руководство Колумбийского университета 21 марта приняло требования властей. Обвиненным в дискриминации группам студентов теперь может грозить лишение грантов и отчисление. На территории вуза введен запрет на большинство демонстраций и акций протеста как нарушающих учебный процесс, запущена система идентификации лиц, запрещено закрывать лицо масками, посторонних не допускают на акции студентов под угрозой задержания. Университет объявил о пересмотре учебных программ по Ближнему Востоку, Израилю и истории сионизма. В Институт Израиля и иудаики приглашены новые преподаватели. Администрация США предупредила не менее 60 других университетов, что может принять в их отношении аналогичные действия.

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