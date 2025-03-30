Русские сбросили авиабомбу на центр Купянска: есть жертвы
22:50 814
В результате российского удара по центру Купянска в Харьковской области пострадали четыре человека, сообщил председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
«Враг ударил по центру Купянска управляемой авиационной бомбой. В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадала 53-летняя женщина. Под завалами могут находиться люди», — написал Синегубов в телеграм-канале, позже добавив, что пострадали также 61-летняя женщина и 27-летний мужчина.
Кроме того, повреждены автомобили.
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