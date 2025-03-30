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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

Россия готовилась применить ядерное оружие в Украине

23:10 618

В октябре 2022 года занимавший тогда пост командующего российской армией в Украине генерал Сергей Суровикин обсуждал возможность применения тактического ядерного оружия. Разговор перехватило ЦРУ, пишет The New York Times.

Разговор состоялся на фоне контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Суровикин обсуждал использование тактического ядерного оружия, чтобы не дать украинцам форсировать Днепр, пишет NYT.

Сергей Суровикин

До этого момента американская разведка оценивала вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине в 5−10%, но после перехвата разговора с участием Суровикина этот риск в случае обрушения российской обороны на юге Украины повысили до 50%, говорится в публикации.

Американские военные, работавшие в Висбадене и помогавшие отсюда Киеву с разведданными, настаивали на продолжении наступления на южном направлении, а в Вашингтоне советники Джо Байдена задавались противоположным вопросом: не придется ли им надавить на украинцев, чтобы замедлить их продвижение, пишет NYT.

Кроме того, в материале говорится, что именно тогда украинские военнослужащие имели шанс нанести по России «критический удар». Был освобожден Херсон и весь правый берег Херсонщины. Но дальнейшее  наступление остановилось якобы из-за «недостатка боеприпасов».

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