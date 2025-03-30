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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

Жители Газы хотят «добровольно эмигрировать»

заявили в Израиле
23:23 193

Как минимум 40% жителей сектора Газа заинтересованы в «добровольной эмиграции» из анклава, утверждает министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Мы полны решимости воплотить видение президента США Дональда Трампа о предоставлении возможности добровольной эмиграции для жителей Газы, желающих переехать в различные места мира. Наши исследования указывают на то, что по меньшей мере 40% жителей Газы заинтересованы в эмиграции», - заявил Кац, слова которого приводит The Times of Israel.

Исраэль Кац

Заявление министра было приурочено к назначению главы управления по добровольному переселению из Газы, созданного при Минобороны Израиля неделю назад. Руководителем этого учреждения стал заместитель генерального директора Минобороны полковник запаса Яков Блитштейн.

30 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил на заседании кабмина, что Израиль привержен идее Трампа о переселении палестинцев из Газы. Это решение он назвал в числе условий, которые израильская сторона выдвигает для переговоров об урегулировании конфликта в анклаве. Среди других условий он перечислил ликвидацию власти в Газе движения ХАМАС и обеспечение его лидерам выезда за пределы анклава.

По разным оценкам, население сектора Газа до начала полномасштабных боевых действий составляло около 2-2,5 млн человек. Большинство жителей - палестинцы, проживавшие там исторически, а также беженцы, оставившие территорию Израиля в результате войны в 1948-1949 годах, и их потомки. Процент населения моложе 18 лет - более 47%, пожилых в возрасте 60 лет и старше - около 5%.

В феврале Трамп объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа и о переселении палестинцев из анклава в другие страны региона. Власти Израиля поддержали это предложение и начали готовить планы по расселению палестинцев, утверждая, что альтернативы этому нет.

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