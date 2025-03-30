Трамп не сдается, Зеленский сдался… Пезешкиан не сдается, ХАМАС сдался

Аннексия

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Гренландия станет американской.

«Мы получим Гренландию - 100%», - сказал он.

По словам американского президента, «существует хорошая возможность, что это будет возможно сделать без применения военной силы, однако исключать ничего нельзя».

Демарш

Иран отказался от прямых переговоров с США по поводу своей «быстро развивающейся» ядерной программы. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

Это первый официальный ответ Тегерана на письмо президента США Дональда Трампа. В письме Трампа был указан двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки.

«Мы не избегаем переговоров. До сих пор у нас вызывало обеспокоенность именно нарушение обещаний. США должны доказать, что достойны доверия», — сказал Пезешкиан.

Он добавил, что Иран никогда не избегал переговоров, и обвинил США в невыполнении своих прежних обязательств, включая выход из ядерного соглашения во время первого срока Трампа в 2018 году.