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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Новость дня
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

Трамп не сдается, Зеленский сдался… Пезешкиан не сдается, ХАМАС сдался

объектив haqqin.az
Отдел информации
30 мартa 2025, 23:29 1935

Фото дня

Хан-Юнис, Газа. Девушки отмечают Ураза-байрам ( праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан).

Фото: APAImages

Аннексия

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Гренландия станет американской.

«Мы получим Гренландию - 100%», - сказал он.

По словам американского президента, «существует хорошая возможность, что это будет возможно сделать без применения военной силы, однако исключать ничего нельзя».

Демарш

Иран отказался от прямых переговоров с США по поводу своей «быстро развивающейся» ядерной программы. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

Это первый официальный ответ Тегерана на письмо президента США Дональда Трампа. В письме Трампа был указан двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки.

«Мы не избегаем переговоров. До сих пор у нас вызывало обеспокоенность именно нарушение обещаний. США должны доказать, что достойны доверия», — сказал Пезешкиан.

Он добавил, что Иран никогда не избегал переговоров, и обвинил США в невыполнении своих прежних обязательств, включая выход из ядерного соглашения во время первого срока Трампа в 2018 году.

Зеленский идет на перевыборы после перемирия, которого нет

Компромисс

Палестинское движение ХАМАС согласилось на переданное Египтом и Катаром предложение о 50-дневном перемирии в секторе Газа в обмен на пятерых израильских заложников.

Лидер ХАМАС в анклаве Халиль аль-Хайя заявил, что движение «положительно оценило и согласилось на предложение, переданное посредниками из Египта и Катара».

Отступление

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде готовиться к проведению выборов, - пишет The Economist. Источники издания расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето.

По данным The Economist, Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое (по оценкам американской стороны) может наступить в конце апреля.

Назревает война... Института мира США больше нет

Провал

Первая запущенная из континентальной Европы орбитальная ракета Spectrum немецкой частной компании Isar Aerospace упала менее чем через 30 секунд после начала полета.

Ракета упала близко к стартовой площадке, взорвавшись при ударе об землю.

Но компания назвала запуск успешным. Генеральный директор Isar Aerospace Дэниел Метцлер заявил, что первый испытательный полет «оправдал все ожидания, достигнув большого успеха».

Роспуск мира

Все сотрудники Института мира США получили письма от администрации президента, в которой говорится об их увольнении. Об этом пишет The New York Times.

В письмах администрация президента США сообщила о расторжении трудового договора и ограничении на обращении в суд по поводу решения.

«Налогоплательщики не хотят тратить $50 млн в год на финансируемый государством «исследовательский институт», который не смог обеспечить мир», - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Институт мира США создан в 1984 году для содействия в урегулировании и предотвращения конфликтов во всем мире.

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