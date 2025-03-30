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Взрыв в Мешхеде: погибли полицейские

30 мартa 2025, 23:45 950

В иранском городе Мешхед в результате взрыва в полицейском отделении погибли двое полицейских.

Инцидент, как передает агентство Mizan, произошел в воскресное утро из-за детонации конфискованного взрывного устройства в полицейском участке имени Шахида Раджаи.

В результате взрыва ранения получили еще два человека — сотрудник полиции и посетитель отделения, которые были экстренно госпитализированы.

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