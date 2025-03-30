USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Новость дня
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

В Литве не могут вытащить из болота БТР с американскими солдатами

видео
00:05 1069

Бронетранспортер с четырьмя американскими военнослужащими, которые ранее пропали во время учений в Литве, находится под четырьмя метрами воды и двумя — грунта, сообщает Delfi со ссылкой на заявления Минобороны Литвы.

«M88A2 Hercules, на котором служили пропавшие американские военнослужащие, в настоящее время находится на глубине около четырех метров под водой и покрыт примерно двухметровым слоем ила», — говорится в сообщении.

30 марта армия США опубликовала в соцсетях аудиозапись, на которой полковник армии Джим Армстронг, командир боевой группы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, объясняет, почему поиски солдат, которые пошли на дно вместе с бронемашиной в болотистом водоеме в Литве, сложны.

Инцидент произошел во время плановых тактических учений недалеко от Пабраде на востоке Литвы, рядом с границей с Беларусью. 26 марта армия США заявила, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина была обнаружена затопленной в водоеме. 29 марта водолазы ВМС США совершили первое погружение в болотистый водоем, но не смогли добраться до бронемашины.

Армстронг рассказал, что за 24 года службы в армии никогда не видел, чтобы машина так застревала: «Самая большая проблема в том, что это не просто вода и не просто застревание в грязи. Это комбинация того и другого. И это в очень труднодоступной местности».

По словам Армстронга, доставка необходимого количества ресурсов и оборудования к месту катастрофы – это отдельная операция, поскольку необходимо поддерживать дороги и тропы, чтобы можно было завезти и вывезти тяжелую технику, а также завезти грунт и гравий.

Ранее в ВС Литвы объявили, что 25 марта поступило сообщение о пропаже четырех американских солдат и одной гусеничной машины во время учений на полигоне. Тогда же начались их поиски. На месте пропажи военных начали строить насыпь, чтобы достать машину.

В пасти акулы…
В пасти акулы… сказка становится былью
30 мартa 2025, 23:47 2114
Трамп не сдается, Зеленский сдался… Пезешкиан не сдается, ХАМАС сдался
Трамп не сдается, Зеленский сдался… Пезешкиан не сдается, ХАМАС сдался объектив haqqin.az
30 мартa 2025, 23:29 1938
«Дело Имамоглу»: Эрдоган обещает добраться до «щупалец спрута»
«Дело Имамоглу»: Эрдоган обещает добраться до «щупалец спрута»
30 мартa 2025, 20:55 4251
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку Что пишет израильский журналист?
30 мартa 2025, 15:06 8330
Агент ЦРУ: Ищите коды ядерных ракет в «Старбаксе»
Агент ЦРУ: Ищите коды ядерных ракет в «Старбаксе» наша корреспонденция
30 мартa 2025, 19:02 4884
Теперь туарегов россияне истребляют
Теперь туарегов россияне истребляют горячая тема; все еще актуально
30 мартa 2025, 13:12 7114
ВСУ опровергли: «Москву» потопили сами
ВСУ опровергли: «Москву» потопили сами обновлено 21:14
30 мартa 2025, 21:14 8855
Зеленского на второй срок
Зеленского на второй срок
30 мартa 2025, 19:19 5506
Трамп «зол» на Путина и пригрозил России санкциями
Трамп «зол» на Путина и пригрозил России санкциями новость дополнена
30 мартa 2025, 18:16 7094
В Москве взорвался один из лимузинов Путина
В Москве взорвался один из лимузинов Путина фото; все еще актуально
30 мартa 2025, 11:34 14022
НТД завоевал баскетбольный Кубок Азербайджана
НТД завоевал баскетбольный Кубок Азербайджана фото, видео, обновлено 20:55
30 мартa 2025, 20:55 1523

ЭТО ВАЖНО

В пасти акулы…
В пасти акулы… сказка становится былью
30 мартa 2025, 23:47 2114
Трамп не сдается, Зеленский сдался… Пезешкиан не сдается, ХАМАС сдался
Трамп не сдается, Зеленский сдался… Пезешкиан не сдается, ХАМАС сдался объектив haqqin.az
30 мартa 2025, 23:29 1938
«Дело Имамоглу»: Эрдоган обещает добраться до «щупалец спрута»
«Дело Имамоглу»: Эрдоган обещает добраться до «щупалец спрута»
30 мартa 2025, 20:55 4251
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку Что пишет израильский журналист?
30 мартa 2025, 15:06 8330
Агент ЦРУ: Ищите коды ядерных ракет в «Старбаксе»
Агент ЦРУ: Ищите коды ядерных ракет в «Старбаксе» наша корреспонденция
30 мартa 2025, 19:02 4884
Теперь туарегов россияне истребляют
Теперь туарегов россияне истребляют горячая тема; все еще актуально
30 мартa 2025, 13:12 7114
ВСУ опровергли: «Москву» потопили сами
ВСУ опровергли: «Москву» потопили сами обновлено 21:14
30 мартa 2025, 21:14 8855
Зеленского на второй срок
Зеленского на второй срок
30 мартa 2025, 19:19 5506
Трамп «зол» на Путина и пригрозил России санкциями
Трамп «зол» на Путина и пригрозил России санкциями новость дополнена
30 мартa 2025, 18:16 7094
В Москве взорвался один из лимузинов Путина
В Москве взорвался один из лимузинов Путина фото; все еще актуально
30 мартa 2025, 11:34 14022
НТД завоевал баскетбольный Кубок Азербайджана
НТД завоевал баскетбольный Кубок Азербайджана фото, видео, обновлено 20:55
30 мартa 2025, 20:55 1523
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться