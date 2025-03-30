В Литве не могут вытащить из болота БТР с американскими солдатами

30 марта армия США опубликовала в соцсетях аудиозапись, на которой полковник армии Джим Армстронг, командир боевой группы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, объясняет, почему поиски солдат, которые пошли на дно вместе с бронемашиной в болотистом водоеме в Литве, сложны.

«M88A2 Hercules, на котором служили пропавшие американские военнослужащие, в настоящее время находится на глубине около четырех метров под водой и покрыт примерно двухметровым слоем ила», — говорится в сообщении.

Бронетранспортер с четырьмя американскими военнослужащими, которые ранее пропали во время учений в Литве, находится под четырьмя метрами воды и двумя — грунта, сообщает Delfi со ссылкой на заявления Минобороны Литвы.

Инцидент произошел во время плановых тактических учений недалеко от Пабраде на востоке Литвы, рядом с границей с Беларусью. 26 марта армия США заявила, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина была обнаружена затопленной в водоеме. 29 марта водолазы ВМС США совершили первое погружение в болотистый водоем, но не смогли добраться до бронемашины.

Армстронг рассказал, что за 24 года службы в армии никогда не видел, чтобы машина так застревала: «Самая большая проблема в том, что это не просто вода и не просто застревание в грязи. Это комбинация того и другого. И это в очень труднодоступной местности».

По словам Армстронга, доставка необходимого количества ресурсов и оборудования к месту катастрофы – это отдельная операция, поскольку необходимо поддерживать дороги и тропы, чтобы можно было завезти и вывезти тяжелую технику, а также завезти грунт и гравий.

Ранее в ВС Литвы объявили, что 25 марта поступило сообщение о пропаже четырех американских солдат и одной гусеничной машины во время учений на полигоне. Тогда же начались их поиски. На месте пропажи военных начали строить насыпь, чтобы достать машину.