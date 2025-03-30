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Евросоюз «коллективно ответит» Америке

00:26 568

Страны Евросоюза готовы к «коллективному ответу» на пошлины Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на открытии Ганноверской промышленной ярмарки, пишет агентство Reuters.

«Если США не оставят нам выбора, например, введя пошлины на сталь и алюминий, мы, как ЕС, отреагируем как единое целое», — отметил Шольц, подчеркнув, что торговые войны наносят ущерб всем сторонам.

Канцлер добавил, что целью Европы остается сотрудничество с Соединенными Штатами.

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