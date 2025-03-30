В российском городе неизвестный устроил стрельбу: спецназ начал штурм

В Мурманске неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия, передают российские СМИ.

Сообщается, что огонь ведется с крыши девятиэтажного здания, место происшествия оцеплено, присутствуют силовики. Сначала стрельба велась одиночными выстрелами, после — очередями, несколько человек ранены.

Российские телеграм-каналы утверждают, что неизвестный открыл стрельбу по трем полицейским машинам. Силовики штурмуют крышу общежития.

Губернатор Андрей Чибис подтвердил, что неизвестный ведет огонь с крыши дома, работают силовики. Он попросил местных жителей отойти от окон и не рисковать «ради «горячего» видео».

Местный телеграм-канал «Мурманск сейчас» пишет, что стрельба продолжается уже полтора часа. Полицейские пока не могут попасть к стрелку. Официальной информации о пострадавших нет.