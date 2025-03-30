«США с Россией по одну сторону баррикад, Евросоюз – по другую»
С осознанием новой реальности в мире, которую создает Дональд Трамп, у европейцев появился новый лозунг – «Европа превыше всего!», сказал в интервью haqqin.az бывший министр иностранных дел Северной Македонии Срджан Керим.
По словам экс-главы МИД, европейцы, десятилетиями считавшие Соединенные Штаты непоколебимым союзником и защитником Старого Света, наконец-то осознали всю глубину своих заблуждений.
«Сегодня Трамп говорит, что Америка - превыше всего, а вот свободный мир, Североатлантическое сообщество и прочие общие с ЕС духовные ценности для него - всего лишь набор слов, - констатирует Керим. – Логично, что и мы, европейцы, должны сказать: «Европа, Европейский союз, наша политическая стабильность и безопасность также превыше всего!» Это естественная реакция, поскольку именно США решили разойтись с ЕС, именно президент Трамп объявляет Европе торговую войну, параллельно заявляя, что ведет с Путиным «конструктивный диалог». Из всего этого следует, что отныне безопасность Европы Соединенными Штатами не гарантируется. Следовательно, в этом Европа должна рассчитывать только на себя. Политика, при которой европейцы постоянно оглядывались на Америку, уходит в прошлое».
Срджан Керим считает, что в происходящих изменениях есть и позитивный момент, поскольку трамповская политика изоляционизма наконец-то вернула европейцам политическую и экономическую идентичность.
«С точки зрения экономики, Европейский союз вместе с Китаем и Америкой является одной из трех сверхдержав, - подчеркнул Керим. - Европа может производить такие самолеты, как Airbus, которыми пользуется весь мир и которые по ряду компонентов на порядок лучше, чем американский Boeing. То же самое Евросоюз может сделать с военной техникой и даже с арсеналами ядерного оружия, которыми обладают Великобритания и Франция. США надеются победить в торговой войне КНР, но Трамп, судя по всему, не понимает, что без кооперации с Европой он проиграет китайцам. И наоборот, с ЕС он может победить Пекин».
Бывший министр иностранных дел Северной Македонии отметил, что, пока США братаются с Россией против Китая, Европейский союз сумеет перестроиться и стать как мягкой, так и жесткой силой.
«Проблема отказа от закупок российского газа, составляющего 14 процентов энергетического рынка Европы, будет решена в конце этого - начале следующего года, - уверен Срджан Керим. - У Европы есть технологии, деньги, логистика, словом, все необходимое, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей и производить энергию из альтернативных источников. И это не вопрос краткосрочной или долгосрочной перспективы, а стратегия Евросоюза».
По словам политика, Европа уже взяла курс на постепенный отказ от ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии.
«Это очень важная, решающая, но не единственная альтернатива, - подчеркнул Срджан Керим. - Нам также нужен каспийский газ и сжиженный газ из Персидского залива. Пока отношения ЕС с Россией остаются нестабильными и опасными, Брюссель будет все активнее привлекать «голубое топливо» из разных источников. В новой геополитической реальности Россия пошла на абсурдный шаг – сделала себя врагом европейцев. Теперь все европейцы смотрят на Россию с подозрением, не доверяют Москве, а то и открыто враждуют с ней. Путин пренебрег тем фактом, что западные регионы России — это Европа, и что россиян в Санкт-Петербурге, Москве или в Ростове-на-Дону привлекает именно европейский образ жизни. Но, напав на Украину, Владимир Путин посеял вражду с сообществом Старого Света, лишил свою страну европейской продукции и технологий, сделав тем самым техническое отставание России еще более заметным».
Керим уверен, что стратегия президента Путина, нацеленная на восстановление Российской империи и подчинение Кремлю бывших республик СССР и стран Восточной Европы, обречена на провал.
«России и президенту Путину лучше не играть с такими понятиями, как насильственное изменение границ, - считает экс-глава МИД Северной Македонии. – Ведь эта политика всегда приводит к войнам. И я не думаю, что в долгосрочной перспективе Россия сможет жить в условиях перманентных войн и провоцирования вооруженных конфликтов на своих границах. Россия и так слишком велика для 140 миллионов своих граждан, чтобы захватывать чужие территории. И Путин совершит трагическую ошибку, если решит вернуть под свой контроль страны Балтии, поскольку вторжение в Балтию будет означать конец российской государственности. Хочу напомнить в этой связи, что Россия выигрывала только те войны, в которых не была агрессором».