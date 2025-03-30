«США с Россией по одну сторону баррикад, Евросоюз – по другую»

С осознанием новой реальности в мире, которую создает Дональд Трамп, у европейцев появился новый лозунг – «Европа превыше всего!», сказал в интервью haqqin.az бывший министр иностранных дел Северной Македонии Срджан Керим. По словам экс-главы МИД, европейцы, десятилетиями считавшие Соединенные Штаты непоколебимым союзником и защитником Старого Света, наконец-то осознали всю глубину своих заблуждений.

«Сегодня Трамп говорит, что Америка - превыше всего, а вот свободный мир, Североатлантическое сообщество и прочие общие с ЕС духовные ценности для него - всего лишь набор слов, - констатирует Керим. – Логично, что и мы, европейцы, должны сказать: «Европа, Европейский союз, наша политическая стабильность и безопасность также превыше всего!» Это естественная реакция, поскольку именно США решили разойтись с ЕС, именно президент Трамп объявляет Европе торговую войну, параллельно заявляя, что ведет с Путиным «конструктивный диалог». Из всего этого следует, что отныне безопасность Европы Соединенными Штатами не гарантируется. Следовательно, в этом Европа должна рассчитывать только на себя. Политика, при которой европейцы постоянно оглядывались на Америку, уходит в прошлое». Срджан Керим считает, что в происходящих изменениях есть и позитивный момент, поскольку трамповская политика изоляционизма наконец-то вернула европейцам политическую и экономическую идентичность. «С точки зрения экономики, Европейский союз вместе с Китаем и Америкой является одной из трех сверхдержав, - подчеркнул Керим. - Европа может производить такие самолеты, как Airbus, которыми пользуется весь мир и которые по ряду компонентов на порядок лучше, чем американский Boeing. То же самое Евросоюз может сделать с военной техникой и даже с арсеналами ядерного оружия, которыми обладают Великобритания и Франция. США надеются победить в торговой войне КНР, но Трамп, судя по всему, не понимает, что без кооперации с Европой он проиграет китайцам. И наоборот, с ЕС он может победить Пекин». Бывший министр иностранных дел Северной Македонии отметил, что, пока США братаются с Россией против Китая, Европейский союз сумеет перестроиться и стать как мягкой, так и жесткой силой.