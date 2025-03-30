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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку
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Тайна короткой остановки спецпредставителя Трампа в Баку

Макрон выставил Нетаньяху требования

00:56 279

Президент Франции Эммануэль Макрон провел 30 марта телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Возвращение всех заложников и безопасность Израиля являются для Франции приоритетом. Я призвал премьер-министра Израиля прекратить удары по Газе и вернуться к прекращению огня, которое должен соблюдать и ХАМАС. Я подчеркнул необходимость немедленного возобновления поставок в сектор», – написал Макрон в соцсети X.

Президент Франции выразил приверженность арабскому плану реконструкции сектора, выступив против насильственного переселения и аннексии.

Макрон также призвал Израиль к соблюдению условий прекращения огня в Ливане и полному выводу войск с ливанской территории. Он заявил, что ливанская армия должна стать единственной вооруженной силой в стране.

«После моего телефонного разговора в эту пятницу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа мы обсудили с премьер-министром Израиля вопросы стабилизации ситуации в Сирии и восстановления ее полного суверенитета», - сообщил Макрон.

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