После угроз Трампа военные Ирана выступили с предупреждением

Любой акт агрессии против Ирана не останется без ответа, предупредили начальники штабов Вооруженных сил исламской республики, передает IRNA.

«Исламская Республика всегда была привержена региональному и международному миру и безопасности. Любая угроза, агрессия, разжигание войны или нарушение неприкосновенности исламского Ирана будут встречены жестким ответом», — говорится в сообщении.

Военные отметили, что Тегеран постоянно сталкивается с наглым поведением «высокомерных держав», особенно США. А также предупредили, что баллистические ракеты уже загружены в пусковые установки по всему Ирану и готовы к запуску в случае любого акта агрессии.

30 марта президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», «если они не заключат сделки… Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели».