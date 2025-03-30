Экс-гендиректор «Газотранспортной системы» Украины в интервью haqqin.az: «Экспорту российского газа положен конец!»

Бывший генеральный директор компании-оператора «Газотранспортная система» (ГТС) Украины, а ныне старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA), авторитетный эк сперт в сфере энергетики Сергей Макогон рассказал в интервью haqqin.az о перспективах реализации новых проектов по транспортировке газа в Евросоюз.

- На столе переговоров между США и Украиной находятся предложения по энергетической инфраструктуре Украины, которую, судя по утечкам информации, США хотели бы взять в бессрочную аренду. Возможно, именно такой подход США считают гарантией безопасности для Украины, как Вы считаете? Не потеряла ли Украина привлекательность для Запада с учетом огромных повреждений ее энергетической инфраструктуры?

- Я не думаю, что любое такое соглашение может стать гарантией безопасности. Да, враг причинил нам значительные потери: уничтожена практически вся угольная тепловая генерация, захвачена Запорожская АЭС, разбита нефтеперерабатывающая промышленность и т.д. Но все это можно восстановить после окончания войны.

Думаю, что если Украина сможет предложить интересные условия возврата инвестиций в разрушенную инфраструктуру, то инвестиции Запада в восстановление энергетического сектора Украины пойдут. Но это может быть тогда, когда риски возобновления войны будут минимальными, а это возможно только при наличии гарантий безопасности для Украины (!).

- Недавно руководство Европейской Комиссии высказалось о возможности использования мощностей подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины для приема «голубого топлива» из транзитных Греции и Турции, с последующим его распределением в странах Европы. Каковы перспективы реализации этого проекта?

- Украинские ПХГ свободно доступны любым трейдерам с 2019 года. В 2020-21 годах у нас хранилось 12 млрд м3 газа нерезидентов. Европейцы могут хранить газ в Украине. Но проблема сейчас в том, что они не хотят брать на себя риски.

Россия уже 8 раз атаковала газохранилища Украины. Думаю, что европейцы опять начнут бронировать украинские ПХГ после окончания войны (Украина была способна хранить около 150-200 млрд кубометров газа, имея четыре крупнейших в Европе комплекса газохранилищ. Сейчас ближе к границе с ЕС есть ПХГ емкостью до 31 млрд куб. м газа – Ред.).

- Украина в 2024 году присоединилась к европейской газопроводной инициативе «Вертикальный коридор» (берет начало в СПГ-терминалах Греции и может тянуться до Украины и Молдовы — Ред.). Этот проект всё еще интересен Украине?

- Украина готова покупать газ с любого направления при наличии интересной цены. Главное, чтобы это не был российский газ. Что же касается «Вертикального коридора», то в прошлом году операторы ряда газотранспортных систем европейских стран, включая DESFA и Gastrade (Греция), ICGB и Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия), VMTG (Молдова) и «Газотранспортная система» Украины, предложили Еврокомиссии проработать этот маршрут, который бы связал Центральную и Восточную Европу с терминалами СПГ (сжиженного природного газа) в Южной Европе. Однако ЕК должна внимательно следить за тем, чтобы такой маршрут не стал бы лазейкой для российского газа, подаваемого транзитом через Турцию.

В настоящее время Украина, в частности, надеется на развитие польско-украинского СПГ-коридора (Польша с начала 2025 года руководит Советом Европейского союза, а с 1 июля председательство перейдет Дании — Ред.). Так, в Польше успешно работает СПГ-терминал «Свиноуйсьце» на Балтийском море, есть планы по созданию плавучего хранилища и регазификационного блока (FSRU) около Гданьска. У Украины есть два газопровода высокого давления, которые способны перекачивать до 6,6 млрд куб. м газа в год из Польши и далее организовать транзит в соседние страны ЕС.

США являются крупнейшими поставщиками СПГ и могут воспользоваться терминалами на Балтике, а также в Греции и Турции, для поставок в Европу.

- Почему украинцами была разрушена газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» в Курской области? Ведь через нее и далее через Украину до 1 января 2025 года шел российский трубопроводный газ в ЕС…

- Я бы не сказал, что ГИС «Суджа» перестала существовать. На представленных в СМИ видео видны повреждения только одной из четырех существующих замерных линий, а такие повреждения можно восстановить за 2-3 месяца.

Для справки, транзит газа в Украину может проходить и без учета этой ГИС, как это и происходило начиная с августа 2024 года, когда станция попала под контроль ВС Украины. Тогда объемы газа замерялись на другой ГИС, которая находится глубже в России.

Но принципиально для нас важно другое решение. Транзитный контракт с «Газпромом» закончился 1 января 2025 года, и Украина не планирует его возобновлять по крайней мере до окончания военных действий. Напомню, что РФ на продаже газа в Европу транзитом через Украину зарабатывала более 6 млрд долларов в год, и эти средства использовала для финансирования военных действий против Украины. Этому положен конец.