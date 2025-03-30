Нетаньяху обсудит со спецслужбами «присутствие Турции в Сирии»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с представителями израильских служб безопасности, на которой будет обсуждаться «присутствие Турции в Сирии».
Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля.
На прошлой неделе израильский премьер провел аналогичное заседание с участием руководителей силовых ведомств, темой которого также стало «растущее влияние Турции», передает Anadolu.
Израильские СМИ сообщают, что Нетаньяху «с обеспокоенностью следит за сближением новой сирийской администрации с Турцией». Утверждается, что сирийские власти ведут переговоры с Анкарой о передаче в распоряжение ВС Турции военной базы в районе Тедмур (Пальмира) провинции Хомс в обмен на экономическую, военную и политическую помощь со стороны Турции. «Турецкое военное присутствие» к востоку от Хомса является предметом серьезной обеспокоенности для Израиля.