В Польше опасаются вмешательства: президент предостерег от «русского мира»

Через два месяца в Польше пройдут президентские выборы. На волне общеевропейской тенденции к протестному голосованию и поддержке консервативных сил польское общество тоже демонстрирует крен в сторону «правых». И хотя ни один из местных политиков даже намеком никогда не выразит симпатий Москве, нынешний президент страны Анджей Дуда подчеркнул недавно, что «Россия всегда будет опасна». Два года назад жители Польши голосовали за своих представителей в Сейме (парламенте). 18 мая им предстоит избирать президента. Уже сейчас большинство местных и зарубежных аналитиков не сомневаются в проведении второго тура и говорят, что президентская гонка во многом повторит парламентскую кампанию 2023 года. Речь идет о соперничестве двух основных игроков: альянса леволиберальных сил во главе с премьер-министром Дональдом Туском вместе с его «Гражданской платформой» и национал-консервативной партии «Право и справедливость»(ПиС), которая дважды выдвигала в президенты победившего Анджея Дуду, но утратила большинство на прошлых выборах. Одновременно в Польше самым неожиданным образом выросла популярность крайне правого кандидата, считавшегося прежде экстремистом и маргиналом, подобно тому, как это недавно произошло в Румынии.

Фавориты выборов и «темная лошадка» Оговоримся сразу: для польского менталитета государственность Польши, её суверенитет и глубочайший патриотизм – абсолютно необходимые доктрины, которым обязан следовать любой политический деятель. Еще один пункт, свойственный почти всем полякам, состоит в антагонистичном отношении к России, что продиктовано целым комплексом исторических и социальных причин. Правящей властью в Польше на данный момент является широкий проевропейский блок «Гражданская коалиция», объединивший перед региональными выборами 2018 года несколько партий – преимущественно либерального и демократического толка. По итогам последних парламентских выборов Коалиция положила конец многолетнему главенству ПиС и правлению правых консерваторов, за период которого были приняты жесткие законы по поводу абортов и всерьез испортились отношения Варшавы с Евросоюзом. Наладивший их Дональд Туск и партия «Гражданская платформа» (коалиционный лидер) во второй раз выдвинули в президенты мэра польской столицы Рафала Тшасковски (впервые он баллотировался в 2020 году и уступил Дуде). Опытный политический деятель, которого избирали и в Сейм, и в Европарламент, был также министром цифрового развития и госсекретарем МИД Польши. По данным соцопросов, Тшасковски возглавляет рейтинги – ему симпатизирует свыше трети избирателей.

Однако его же плюсы могут сыграть против него и спровоцировать протестное голосование: проевропейский кандидат принадлежит к числу «системных» политиков и ассоциируется с элитами, а также прочно связан с правительством Туска, которое поляки сейчас не особо жалуют. При этом премьер-министр страны рассчитывает, что победа его выдвиженца позволит объединить власть, то есть покончить с противостоянием президента и парламентского большинства в тандеме с кабмином. Для ясности приведем пример: Дональд Туск в ответ на упреки по поводу отсутствия либерализации в сфере всё тех же абортов дал понять, что нет смысла принимать более демократичные законы, поскольку глава государства их заблокирует. Одновременно представляющий консерваторов Анджей Дуда после поражения своей партии стал президентом «от оппозиции», и правые силы готовятся разыграть эту карту в электоральной гонке. На втором месте рейтингов с 23% предсказуемо оказался формально независимый кандидат Кароль Навроцки, которого поддерживает ПиС. Как и в случае с Дудой, правоконсервативные силы делают ставку на «эффект новизны» – возглавляющий Институт национальной памяти Навроцки раньше не проявлял себя на политической сцене. Это также дает возможность не акцентировать внимание на просчетах восьмилетнего правления консерваторов.

Общественный активист, историк и спортсмен Кароль Навроцки не только в политическом, но и личностном плане – полная противоположность главному конкуренту. Второй фаворит рос в рабочих кварталах Гданьска, и, учась в университете, подрабатывал охранником в отеле. Соответственно, в отличие от «элитарного» Тшасковски, далекого от проблем рядовых поляков, он претендует на роль если не «человека из народа», то выразителя его чаяний, который готов объединить общество. Здесь надо уловить систему распределения польских голосов. Электорат правоконсервативных сил традиционно соотносится со старшим поколением и жителями небольших населенных пунктов, то есть выразителями традиционного мировоззрения и образа жизни. А жители крупных городов и более молодые поляки, приверженные идее европеизации, занятые в бизнесе и производстве, чаще голосуют за либеральный «центр». Именно их симпатии сумел в свое время оттянуть у либералов молодой и, стало быть, прогрессивный юрист Анджей Дуда. Очевидно, этот успех «Право и справедливость» рассчитывает повторить в случае с Каролем Навроцки. Однако в игру неожиданно вступил третий фаворит президентской кампании 38-летний Славомир Ментцен. Эта фигура заслуживает особого внимания. Во-первых: успешный бизнесмен, начавший свой путь с валютной кассы и оружейного магазина. Затем он основал консультативно-налоговую фирму, открыл паб и пивоварни с собственной фамилией в названиях. Во-вторых: увлеченный политик с юности, у которого есть экономическое образование.

Ментцен – звезда TikTok, не скрывающий крайне правых взглядов. Успех на парламентских выборах ему и его партии «Конфедерация» обеспечили короткие сетевые ролики, где он с удовольствием пил пиво, иронизировал по многочисленным, в том числе наболевшим, поводам, а как-то раз снял видео «после вчерашнего» – мол, политику тоже можно иногда хлебнуть лишнего. Впрочем, до лидерства в «Конфедерации» Славомир Ментцен проявлял порой значительно большую экстравагантность. Так, он не раз в конспирологическом духе высказывался против прививок. В период предвыборной кампании в Европарламент 2019 года озвучил свою шокирующую «пятёрку»: «Нам не нужны евреи, гомосексуалисты, аборты, налоги и Евросоюз». В начале политической карьеры Ментцен придерживался ультралиберальных взглядов вплоть до анархизма. Тогда в Польше к ним относились, мягко говоря, со скепсисом, как и к возникшему следом неоконсерватизму. Но именно приверженцы столь неоднозначных течений с присоединившимися к ним националистами образовали «Конфедерацию», где Ментцену удалось занять одну из ведущих позиций и установить баланс между националистическими идеями и концептом экономической свободы. Сейчас политик поддерживает образ государственника, исповедуя непреложное для его страны «Польша превыше всего», требует снижения налогов, ратует за семейные и консервативные ценности, выступает против абортов и вмешательства государства в экономику. В ходе парламентской кампании Ментцен ежедневно проводил встречи с избирателями и, как предполагается, так же поведет себя сейчас. Демонстрируя при этом популярный в обществе образ мышления, именно он выходит на амплуа «президента для народа» и уже сейчас наступает на пятки Каролю Навроцкому. Рейтинги молодого кандидата стремительно растут и уже в марте достигли 21%. И тут в дело вступает еще один козырь – историческая политика и украинская драма.

Украинский вопрос, правые радикалы и историческая политика Этот козырь, полностью вкладывающийся в концепцию ультраправых и радикалов, эффектно разыграл Славомир Ментцен в конце февраля. Он посетил Львов, где снялся у памятника Степану Бандере, которого в Польше, конечно, не забыли. Прозвучали и слова о Волынской трагедии. Правда, касаясь столь опасной темы, польский политик все же не нарушил самый табуированный пункт в польско-украинских отношениях – вопрос «польского Львова», хотя в одном из видео упомянул о «культурно польском Львове». Дальше, естественно, разразился скандал. Мэр Львова назвал Ментцена «пророссийским политиком с польским паспортом», база данных и портал «Миротворец» признали его антиукраинским деятелем, что немедленно принесло кандидату в президенты Польши славу защитника интересов своей страны и народа, а также приверженца жесткой доктрины в отношении Украины и украинцев. Кстати, согласно заявлениям Ментцена, «украинцы используют поляков и считают их «лохами». «Польский политик должен заботиться, прежде всего, о польских интересах. В наших интересах, чтобы Россия не приблизилась к нашим границам, и да – нам выгодно, чтобы Украина защищалась от России, поэтому поляки помогают Украине. Кстати, можно было договориться о многих важных для поляков вещах – положить конец культу Бандеры в Украине, заставить Украину согласиться на эксгумацию жертв Волынской резни или на экономические уступки», – говорит он.

Схожий тезис в духе позиций ультраправого электората высказал и немного потерявший в рейтингах Кароль Навроцки. По его словам, пока не решен вопрос Волыни, невозможно вести разговор об Украине в НАТО и ЕС. На это украинский МИД ответил: «Заявления Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле». Но дело в том, что кивок в сторону правых и антиукраинских настроений сделал также проевропеец и выдвиженец Туска Рафал Тшасковски, который, помимо напоминания о жертвах УПА, поднял вопрос о пособии 800 злотых ($200), предоставляемом в Польше родителям на каждого ребенка. Деньги получают и украинцы. В соответствии с предлагаемой властями реформой, на помощь смогут рассчитывать только те иностранцы, кто платит налоги. Кандидат в президенты дополнил аргументацию: выплаты иммигрантам следует ограничить, чтобы «не повторять ошибок Западной Европы». Тем не менее, не следует забывать о безоговорочной поддержке на всех уровнях, которую Польша оказывает Украине. Как выразился в недавнем интервью действующий президент Анджей Дуда, его страна «поддерживает Украину 24 часа в сутки: территория Польши является передаточным ремнем всей помощи Украине». Поэтому правый крен и фрустрации на украинскую тему обусловлены, в первую очередь, предвыборной ситуацией, вызванной, соответственно, и общеевропейским кризисом, и местными проблемами.

Последние соцопросы показывают, что польское общество устало от войны и радо было бы её завершению любым способом. Вкупе с экономической нестабильностью и долей разочарования в успешности ЕС тень этого отношения падает на украинцев, живущих в Польше. Согласно опубликованным данным, в 2023 году 64,4% поляков отзывались о них положительно, а сегодня цифра снизилась на 9% до почти 55%. Однако число выражавших недовольство присутствием украинцев изменилось незначительно, оставшись в пределах одной трети жителей страны. Таким образом, болезненные для поляков темы, связанные с трагедиями времен Второй Мировой войны, неоднократных разделов Польши и перекраивания её территорий служат энергоёмким топливом для праворадикальных идей. Разумеется, это не означает, что в Польше проходят митинги против Украины и украинцев, или руководство страны пытается реализовать тайные планы по захвату неких украинских территорий, как порой представляют ситуацию в русскоязычном сегменте интернета. О подобных вещах открыто предупреждают и властные структуры вне зависимости от партийной принадлежности, и внесистемные политики, предостерегая от дезинформации, кибератак и попыток дестабилизировать обстановку, в чем, по мнению польских экспертов, может заключаться вмешательство России в выборный процесс. При этом заигрывание с Москвой в Польше исключено.