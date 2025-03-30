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«Будут большие, большие проблемы»: Трамп теперь угрожает Зеленскому

08:25 223

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых, сообщает Reuters.

По словам Трампа, в случае выхода из сделки у Зеленского будут «большие проблемы».

«Он пытается выйти из соглашения по редкоземельным полезным ископаемым, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», - пригрозил Трамп.

Кроме этого, Трамп снова сказал, что Украина никогда не станет членом НАТО, несмотря на стремление Зеленского присоединиться к Альянсу: «Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает».

На прошлой неделе СМИ сообщали, что США представили Киеву обновленный проект соглашения, который предполагает почти полный контроль США над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности для Киева. 28 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина в этот день официально получила от США проект сделки о недрах. Однако он содержал пункты, которые ранее стороны уже отвергали: «Это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны отвергали уже». Зеленский сказал, что хочет получить конкретную рецензию юристов. Они должны будут изучить документ и сравнить все версии такой сделки. Зеленский публично заявил, что часть предложений в сделке отсеется, и когда там не будет законодательных угроз, то оценит ее.

По данным Bloomberg, во время видеозвонка украинских чиновников с представителями США 28 марта последние не выразили возражений относительно беспокойства Киева по поводу проекта соглашения о полезных ископаемых.

В варианте текста большого соглашения отмечается, что Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи – бюджетной, военной и гуманитарной, предоставленной после вторжения России в 2022 году. Зеленский заявил, что Украина в рамках подписания соглашения о недрах с США не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

30 марта в интервью NBC News Дональд Трамп пригрозил усилить давление на Москву, если Кремль будет тормозить мирные переговоры. «Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия - а это может быть и не так, - но если я буду считать, что в этом виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России», - сказал Трамп.

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