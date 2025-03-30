Заявление Минобороны

30 марта около 21:25 ВС Армении попытались в очередной раз осуществить разведывательные полеты с помощью беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями азербайджанской армии, расположенными напротив армянских позиций в направлении населенного пункта Герензур. Об этом заявляет Минобороны Азербайджана.

Как заявили в ведомстве, «благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии провокационные попытки Армении были пресечены».

«Кроме того, с 22:30 30 марта до 04:35 31 марта подразделения вооруженных сил Армении несколько раз с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии с направлений Горус, Басаркечяр и Чемберек», - отметили в Минобороны.